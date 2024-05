Se conoció la fuerte frase que le dijo el novio de Zoe tras su eliminación de Gran Hermano

Luego de la emoción por el reencuentro, desde la red social X, Manuel reveló que le dijo al oído a Zoe en medio del momento de total amor.

zoe gran hermano novio.jpg

“Le dije que la amaba con locura y que estaba orgulloso de ella”, precisó el joven desde su cuenta, en un mensaje que replicaron de inmediato los fans del reality.

“Lo mejor para ustedes ahora que el juego termino”, “Se viene lo mejor para ustedes”, “Se re nota que te quiere de verdad”, fueron alguno de los comentarios buena onda que recibió el novio de Zoe en el posteo.

Cabe recordar que por 62.7% de los votos la gente optó que continúen en la competencia Florencia Regidor y su amiga Sol, frente al 37.3% que obtuvieron Zoe y su mamá Aixa.

zoe bogach novio mensaje gran hermano.jpg

Gran Hermano 2023: la angustia de Martín Ku tras la eliminación de Zoe Bogach

La salida de Zoe Bogach de Gran Hermano, Telefe, en placa positiva, pegó fuerte en la casa y Martín Ku fue uno de los más agustiados.

Resulta que El Chino subió a placa a la joven, gracias a que su amigo Facundo ganó el liderazgo de la semana, y sintió culpa por su eliminación.

Otros de los más afectados con la sorpresiva partida de Zoe fue Bautista Mascia, uruguayo con el que Bogach había construido una amistad en la casa.

Nicolás Grosman se mostró menos afligido con la salida de su amiga porque se quedó en la casa su “novia”, Florencia Regidor, con quien Zoe quedó mano a mano en la placa.

Martín “Chino” a Darío Martínez Corti: -No, no, no. ¡Increíble!

Bautista Mascia: -¡Qué bajaza!

Chino: -Zoe, boludo... Che (Emma), me dolió. Me dolió lo de Zoe.

Emma Vich: -Sí, es una iconic. Una original. Ahora somos un original menos. Somos seis.

Chino a Mateo, amigo de Nicolás Grosman: -Me dolió lo de Zoe. Amigo, la subí yo a placa.

Mateo: -Obvio que sí, pero ya sabés cómo funciona esto.