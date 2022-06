La marcación que le hizo Edith Hermida a Rusherking: "¡Eso no se hace!"

image.png

"Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar", contó el cantante en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

Luego, Rusherking reveló que en mayo estuvo con la China Suárez en Madrid, España, cuando ella fue a los Premios Platino: "Yo me fui a Madrid. Ahí la vi. Después volvimos a la Argentina y nos estamos conociendo".

La marcación que le hizo Edith Hermida a Rusherking tras blanquear su relación con la China Suárez

Tras repasar el testimonio de Rusherking en PH Podemos Hablar, en el ciclo Bendita, El Nueve, se habló el martes sobre la naciente relación sentimental de la actriz con el cantante de 22 años, quien venía de romper noviazgo hace poco con María Becerra.

En este contexto, Edith Hermida le hizo una marcación al joven cantante: "Yo, la única marcación que le haría a Rusherking, me encanta esta pareja con la China y está todo bien, pero él dice ‘hace mucho que no me sentía así’, y hace cinco minutos estaba de novio con María Becerra ¡Eso no se hace! Rusher no se habla así", señaló la panelista, dejando en claro qué no le gustó de la declaración de amor pública del artista a Suárez.