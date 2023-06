La millonaria cifra que pagará L-Gante para quedar en libertad

Las partes involucradas tienen 48 horas para presentar la apelación. Y todo parece indicar que fiscalía de la doctora Alejandra Rodríguez apelará la excarcelación.

Por lo pronto, hay ciertas condiciones que le impuso la Justicia a L-Gante: deberá pagar una fianza de 20.000.000 de pesos, presentarse al Juzgado una vez al mes y no podrá salir del país sin una autorización previa.

Al referente de la cumbia 420 se le prohibió también el acercamiento a las víctimas.

Si se concreta la apelación de la fiscalía, la liberación de L-Gante podría demorarse entre 20 o 30 días en ser procesada. Además, solo será confirmada cuando el cantante abone la fianza ordenada y el dictamen del juez se vea garantizado.

l-gante 2.jpg

Excarcelan a L-Gante después de 22 días detenido: la reacción de su madre en vivo

Este martes en A la tarde (América TV) anunciaron que L-Gante obtuvo la excarcelación luego de 22 días detención en la DDI de Quilmes. El periodista Diego Esteves reveló que se comunicó con el abogado del artista, quien le confirmó esa información.

"El doctor Juan Pablo Merlo acaba de lograr la excarcelación de L-Gante. Me dijo que te dé la noticia a vos", aseguró el panelista en el programa de Karina Mazzocco, mientras hablaban con Claudia, la mamá del cantante.

Embed

"Esperá que me llame el abogado. Todavía no me llamó. No sé", advirtió la madre del artista. Después de unos minutos, Claudia recibió un mensaje del letrado, que decía que era inminente la excarcelación de L-Gante.

Emocionada, la mujer celebró con los amigos de su hijo, que hicieron guardia desde el minuto uno de la detención en la DDI de Quilmes. En el móvil de A la tarde, Claudia adelantó que Elían contará su verdad luego de 22 días privado de su libertad. "Todo llega, pero hay que seguir esperando. Y ustedes se van a enterar muchas cosas", sentenció.