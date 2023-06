Conmoción en el entorno de L-Gante por la casa del cantante que permanece detenido

L-Gante preso hace 3 semanas - captura A la tarde.jpg

"Bueno, la casa vacía. Por otro lado, me están escribiendo en paralelo, diciéndome que nadie en el barrio lo va a sacar. Ahora, la pregunta es por qué la casa está deshabitada, está con fajas de clausura que ha puesto la Policía", informó Diego Esteves en el programa que conduce Karina Mazzocco.

Asimismo, el periodista agregó que "No quedó nada adentro de la casa, no quedó absolutamente nada, las imágenes lo muestran. No hay muebles", y reflexionó: "Yo no sé si no se ha mudado, porque tampoco tiene mucha perspectiva en el corto plazo de regresar y de salir en libertad. Hay que mantener una estructura que tiene gastos, y muchos".

"Parte del problema, más allá que Elián está preso, y todos quieren su libertad, es quién maneja el patrimonio de L-Gante hoy", se preguntó preocupado el integrante de A la tarde mientras el móvil del programa desde la puerta de la DDI de Quilmes revelaba que la quietud del lugar sin miras de ningún traslado o movimiento en pos de resolver la situación procesal de L-Gante.

Más detalles de los días de L-Gante en la celda 4: su estado anímico y cuántos kilos subió

Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, seguirá por el momento detenido en la DDI de Quilmes, donde lleva tres semanas preso, tras el altercado con sus vecinos de General Rodríguez el pasado 27 de mayo.

Lo cierto es que el viernes por la mañana, el cantante de cumbia 420 fue trasladado de la DDI de Quilmes a Moreno para prestar declaración ante el juez Gabriel Castro, del Juzgado de Garantías N° 2.

En tanto, su nuevo abogado, Juan Pablo Merlo, pidió la libertad de L-Gante o por lo menos que lo otorguen la prisión domiciliaria ante los cargos en su contra que fueron modificados hace poco y que alivia la expectativa de pena con respecto a la acusación original, ya que el juez le sacó el agravante del uso de armas.

En este sentido, Estefi Berardi informó vía Twitter algunas novedades sobre las condiciones en las que se encuentra el cantante en la celda 4 de la DDI de Quilmes. "Está tranquilo y de buen humor (por L-Gante). Es mentira que llora. (Sí se emocionó para el día del padre). Se alimenta bien y engordó 8 kilos", indicó la panelista.

Y remarcó: "También me desmienten que la mamá se descompensó o se sintió mal. Ella está en un hotel súper bien y atenta a su entorno calcula que esta semana saldría con tobillera".

"La posibilidad está, el problema es que la defensa y la fiscalía van a apelar. Mientras se resuelva, seguiría detenido. En general tardan 45 días en decidir, pero por la presión mediática puede que sean 20", finalizó Berardi.