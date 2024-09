La muerte que golpea de cerca a Gustavo Conti y lo llevó a ausentarse al homenaje a Silvina Luna

Quien no pudo sumarse al homenaje a Silvina Luna fue Gustavo Conti, que también tenía un vínculo cercano con la actriz y modelo, a quien conoció en la casa de Gran Hermano. Ángel reveló que estaba convocado, pero no concurrió por un doloroso motivo.

"Gustavo también iba a participar. Él fue compañero y amigo, pero murió el papá de Gustavo mientras estaban de vacaciones", contó el conductor de las noches de América TV.

Ángel aprovechó para solidarizarse con el ex Gran Hermano y su pareja, Ximena Capristo. "Recién volvieron con La Negra. Les mando un beso a los dos en este momento difícil", sumó.

Ximena Capristo y Gustavo Conti revelaron por qué no fueron a la final de Gran Hermano: "Tuve un tema..."

Ximena Capristo y Gustavo Conti decidieron no ir a la final de Gran Hermano. En A la Barbarossa (Telefe), la morocha contó por qué tomaron esa firme determinación.

En el inicio de la charla con Georgina Barbarossa y su equipo, la ex GH se mostró conforme con el triunfo de Bautista Mascia. “Estoy súper feliz. Ganó un Bro, nosotros estábamos apoyando hasta el final”, sostuvo.

Enseguida, Pía Shaw la interrumpió y le preguntó: “¿Por qué no estuviste anoche?”. Ximena reveló que optaron por quedarse en su casa porque no quien cuide de Féliz: "Tuve un tema con Félix. No lo podía dejar con nadie”.

“A mí me gusta verlo desde casa. Yo soy una fanática de este programa. Quería ver la final desde el sillón de casa. Con Gus estuvimos los dos, apasionados, y Félix también”, agregó.

“Claro, Gus tampoco estaba y los dos formaban parte de La noche de los ex”, advirtió la panelista de A la Barbarossa. “No iba a ir uno y el otro no. Preferimos quedarnos en casa y mirarlo. La producción estaba avisada”, cerró la morocha.