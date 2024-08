El polémico descargo de Gustavo Conti a un año de la muerte de Silvina Luna: "No hable pavadas"

Pero a pesar de sus palabras, arremetió: “Que se dedique a lo que tiene que hacer y que no hable pavadas, bobo. Otra palabra no le cabe. ¿Sabés cómo se los trata a los bobos en el barrio? Se les da un cachetazo y se les dice anda para allá, bobo”.

“Mañana (por hoy) se cumple un año de que falleció Silvina, y están saliendo todos personajes ridículos a hacerse los amigos fatales que empezaron a pasearse por todos los programas. Yo elegí no hacerlo. Como siempre”, argumentó Conti.

Fue allí que aclaró: “Se me cuestiona una vez que yo dije que recemos que a Silvina se le había puesto el respirador. Muchos idiotas salieron a decir que yo quería figurar con eso”, y agregó crítico frente a los programas que habían dicho que a Silvina le estaban por dar el alta cuando nunca fue así: “No hablen pavadas y que se dejen de decir boludeces”.

Ya completamente enojado, Gustavo Conti, arremetió: “Y a todos los boludos que figuran, que se ocupen de su vida, muertos. Y para ir cerrando, y no perder tanto el tiempo con pelotudos como estos, ese ridículo, este ‘che pibe’ que salió a hablar y no sé ni quién es. Yo sobre mi amistad con Silvina, no le tengo que dar explicaciones a absolutamente nadie”.

“Hace un año no hablé porque todo era todo muy reciente y no tenía ganas pero ahora tengo un poco más de fuerza para defenderme de las pelotudeces que dijeron. Para todos los que salen a hablar, que se compren una vida y que dejen de molestar a Silvina, y que cierren bien el orto”, concluyó furioso.

Silvina Luna con Gustavo Conti

El mejor amigo de Silvina Luna acusó a pareja de famosos de filtrar información desde el hospital

Con motivo de cumplirse este 31 de agosto el primer año de la muerte de Silvina Luna, esta semana desde Entrometidos (Net TV) Carlos Monti entrevistó a Christian Basoalto, el hombre que se convirtió en el mejor amigo y confidente de la modelo, además de ser su chofer y mano derecha en sus momentos más complicados.

Por primera vez, Christian detalló cómo era el vínculo que mantenía con la ex GH, a quien asistía en sus necesidades diarias como comprarle los remedios, ir al banco y demás cuestiones que Silvina debió dejar de hacer por ella misma dada su debilidad física.

Y tras recordar que con cada internación Silvina lo llamaba para que la llevase, terminaba quedándose con ella para asistirla en lo que precisase. Sobre todo porque muchas veces la modelo no quería preocupar a su hermano Ezequiel.

Al tiempo que se refirió a la amistad que construyó con Luna, si bien disparó contra una parte del círculo de amistades que la rodeaba. “Yo tengo amigos que Silvina me heredó y que me llaman y estamos en contacto, pero había un par de personajes que iban a verla y cuando salían se iban a los canales a hablar de su deterioro físico. Cuando la despedimos había un matrimonio famoso que no estaban, pero aparecieron cinco minutos antes de salir el cuerpo y eso me dolió mucho porque sabían que estaban en ‘off side’”, deslizó.

En tanto, Basoalto se refirió emocionado a los minutos finales de Silvina Luna y describió su partida. “Ella se fue en paz. Con música, mantra, con los amigos sosteniéndole las manos y yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, cerró ya quebrado.