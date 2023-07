La noche negra de Yanina Latorre: indignación y tristeza tras el cachetazo de APTRA en los Martín Fierro 2023

Embed

“Esta es la parte fea... tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles. ¡Perdí! ¡Están todos indignados, me estalla el teléfono! Diego está que se lo llevan los demonios", expresó en un video que subió a su cuenta de Instagram.

"Para mí es una broma de mal gusto", acotó Diego Latorre, que estaba junto a su esposa en los premios Martín Fierro 2023. Ángel de Brito, por su parte, fue tajante: "¡Váyanse a cag... APTRA!".

image.png

Premios Martín Fierro 2023: Gran Hermano se llevó el Oro

Gran Hermano 2022 se consagró con el Oro en los Premios Martín Fierro 2023. El famoso reality arrasó en la ceremonia de APTRA, que contó con la trasmisión oficial de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.

El formato internacional se impuso en la categoría Producción integral y Reality. Además, Santiago Del Moro recibió una estatuilla en Labor conducción masculina y Eugenio Gorkin se impuso como director de no ficción.

Embed

Damián Betular y Germán Martitegui, en representación de MasterChef -los ganadores del Oro en la edición 2022 de los Martín Fierro-, fueron los encargados de otorgar el galardón a todos los que fueron parte de Gran Hermano.

Santiago del Moro agradeció el reconocimiento junto a algunos de los ex participantes de Gran Hermano, Alfa, Nacho Castañares, La Tora, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Daniela Cellis.

"Este Martín Fierro es el fruto del laburo, del sacrificio, de mucha gente. Es un programa que nunca para. Volvieron los veinte puntos de rating a la TV argentina. ¡Aguante Gran hermano! Gracias por tanto", expresó el conductor.

"Ganar el Oro es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, a la pasión. Agradecer a Paramount, a Pluto, a Kuarzo, a Telefe, a toda la gente que está detrás de este programa", concluyó Dario Turovelzky, directivo de Viacom y Telefe.