La noche que Nico Vázquez tuvo que aclarar que Lionel Messi no iba al teatro: "Salí yo para que me crean"

"Buenas noches a todos. Quiero decirles que no está Leo, hoy no viene a ver la función, hoy están de festejo. Salí yo para que me crean. Los jugadores están todos festejando", expresó el actor para descomprimir y para que la gente puede dejar pasar a los espectadores de la segunda función.

La semana pasada, Nico Vázquez estrenó la obra Tootsie, una adaptación teatral local tras su versión en Broadway, con el rol protagónico y producción a cargo del actor.

Todo sobre Tootsie, la nueva obra de Nico Vázquez

La comedia más divertida de Broadway se prepara para su estreno el próximo jueves 16 de Marzo en el Teatro Lola Membrives, con la infalible interpretación de Nico Vázquez, que en la piel de Tootsie, el mítico personaje que inmortalizó Dustin Hoffman en la multipremiada película de Sydney Pollack.

El humor y un timing sorprendente se destacan en esta obra, en una versión de Fernando Mallorens y Federico González del Pino. Julieta Nair Calvo, encarara el papel que interpretó Jessica Lange en la versión original. Tootsie es dirigida por Mariano Demaría, el mismo director de “Una semana nada más”.

Tootsie es una comedia basada en el icónico film que se estrenó en 1982. Nico Vázquez es Tootsie y llega al teatro para hacerte reír, emocionar y enamorarte. Nada será igual después de verla. En Argentina, se unen por primera vez RGB Entertainment, Nicolás Vázquez y Preludio para producir un mega evento teatral: TOOTSIE será la comedia del 2023.

Síntesis argumental

Tootsie es la historia de un actor arrogante y egocéntrico, quien no encuentra trabajo porque nadie lo soporta. Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la co-protagonista femenina. Pero se enamora de su compañera de reparto; entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira, porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre.

