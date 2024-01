La noticia que Susana Giménez no esperaba de Mirtha Legrand: ¿se enojará la diva de Telefe?

Susana está en Punta del Este realizando su temporada despedida de la comedia Piel de Judas y la diva de los teléfonos cumplirá 80 años el próximo 29 de enero donde hará un festejo muy especial.

Pero ahora, La Chiqui decidió no asistir a la fiesta. “No, no voy a ir porque me complica mucho. Voy a estar grabando mis programas. Me complica mucho estoy trabajando”, destacó Legrand en una entrevista con Socios del Espectáculo (El Trece).

Lo curioso de esta decisión, es que aún no se la confirmó a Susana y se estará enterando por la televisión. “No, ja, ja, todavía no pudimos hablar. Ella no sabía que yo no iba a ir, se lo mandamos en un secreto. Me complica mucho la vida”, confirmó Mirtha.

Mirtha Legrand hizo su primera salida en Mar del Plata y fue al Circo Rodas

Mirtha Legrand viajó a Mar del Plata para hacer sus clásicos almuerzos desde la costa argentina y tuvo su primera salida al teatro en esta temporada de verano que da inicio al 2024.

En esta noche de miércoles, así como lo había confirmado hace unos días, la diva de televisión eligió visitar El Circo Rodas, con una función especial. Allí fue recibida por el dueño, Jorge Ribeiro Soarez, quien le agradeció por apoyar a la familia del circo, y por cumplir la promesa que le hizo tiempo atrás cuando fue declarada madrina del Circo de volver a ver la función nuevamente.

La diva de los almuerzos fue escoltada por la Guardia Nacional del Mar y acompañada por su asistente personal y su amigo Héctor Vidal Rival, allí recibió un enorme ramo de rosas Rococó por parte de los empresarios del circo, Marcelo López Lanza y Jorge Ribeiro Soarez.

Al entrar a la carpa para presenciar la función se escuchó la música de los almuerzos junto a la ovación del público presente. Allí la esperaba su amiga María del Carmen Álvarez Arguelles junto a su familia, también se encontraba en el lugar el empresario y sindicalista, Luis Barrionuevo.

El Circo Rodas se presenta como una opción imperdible para los marplatenses y turistas que buscan vivir una experiencia única y llena de emociones. Con su puesta en escena impactante y su elenco de artistas de primer nivel, este circo promete crear recuerdos inolvidables para todos los espectadores.

Mirtha Legrand en el circo rodas