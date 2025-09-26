La particular coincidencia que vuelve a unir a Wanda Nara con Mauro Icardi

Se trata del más flamante modelo del smartphone de la manzanita, que salió hace apenas unas semanas. Y según pudo verse en sus respectivas publicaciones, los dos eligieron el de color naranja.

En tanto, según señaló Flowes Mauro fue el primero en mostrarse en las redes con el accesorio tecnológico por lo que infirió que se lo compró primero. "Wanda y Mauro hasta se compraron el mismo celular. Primero lo hizo él, luego ella. Saquen sus conclusiones", señaló entonces en su posteo.

Mauro Icardi - mismo celular que Wanda

De esta manera, dejó entrever que a pesar de que Nara estuvo de novia con L-Gante hasta hace poco y ahora estaría comenzando una nueva relación sentimental con Martín Migueles, tal parece que de alguna manera no podría terminar de soltarlo más allá de que fue ella quien dejó al padre de sus hijas. ¿Será?

IG Wanda Nara - mismo celular que Mauro Icardi

Quién es el nuevo novio de Wanda Nara

El presente sentimental de Wanda Nara volvió a captar la atención pública, esta vez por el inicio de una nueva etapa amorosa. Su flamante pareja es Martín Migueles, un empresario que reside en Nordelta y que, además, comparte vecindario con la mediática. La historia entre ambos no surgió de manera repentina: primero construyeron un vínculo de amistad, que con el paso de los meses se consolidó hasta transformarse en un noviazgo, justo después de la separación definitiva de Wanda con L-Gante.

La presencia de Migueles en la vida de Wanda se ha vuelto cada vez más notoria. El empresario se muestra cercano y participativo en la rutina diaria de la conductora y empresaria, acompañándola en salidas familiares y en diversas situaciones cotidianas con sus hijos. Su integración al círculo íntimo ha sido evidente, al punto de compartir encuentros con Maxi López, exmarido de Nara y padre de tres de sus hijos. López, en declaraciones recientes, reveló que incluso participó de un asado en la casa de Martín y destacó el buen trato recibido tanto hacia él como hacia los chicos, algo que terminó de reforzar la aceptación en el entorno familiar.

wanda-nara-y-martin-migueles

Los gestos de Migueles no se limitan a lo familiar. También ha sabido conquistar a Wanda con detalles románticos. Para el último Día de la Primavera, por ejemplo, sorprendió a su pareja con un ramo de flores, un gesto que marcó su estilo de acompañamiento afectivo. Además, ha estado presente en instantes complejos, como cuando uno de los hijos de Wanda sufrió un accidente, brindándole apoyo en ese difícil momento.

Si bien alrededor de Migueles han circulado polémicas por sus vínculos previos, lo cierto es que su relación con Wanda Nara se desarrolla en un marco de normalidad y aceptación. Su papel dentro de la vida de la empresaria parece estar bien afianzado y respaldado por quienes la rodean.