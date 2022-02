Santi Maratea lo hizo de nuevo ¡Ya compró el primer camión para Corrientes!

Así fue que anunció días atrás que con el dinero juntado compraría camiones, camionetas y bombas de agua, entre otras cosas, para distintas localidades de la provincia. Tal es así que en las últimas horas, Santi Maratea mostró desde sus historias virtuales cómo realizó la compra del primer camión por un valor de 10 millones de pesos.

Maratea historias camión Corrientes.jpg Santi Maratea mostró el proceso para poder comprar la primera camioneta para ayudar a los bomberos de Corrientes, que están luchando en medio de los incendios que arrasa la provincia.

No sin algún inconveniente para hacer la transferencia de semejante cantidad de dinero, que como siempre fue mostrando desde sus redes, por supuesto logró concretar la operación y para que no quedasen dudas luego compartió la imagen del rodado anunciando "Acabamos de comprar este camión", que irá directamente a Corrientes. En tanto, luego anunció que durante el día de hoy comprará 9 camionetas más por un total de 60 millones de pesos.

Santi Maratea compra camión.jpg El primer camión que compró Santi Maratea para ayudar a la provincia de Corrientes, en medio de los incendios.

Qué le dijo Mirtha Legrand a Santi Maratea después de la recaudación para Corrientes

En el día del cumpleaños 95 de Mirtha Legrand Santi Maratea estuvo en el programa de streaming Nadie dice nada que conduce Nico Occhiatto y se pusieron en contacto con la animadora del Trece para saludarla, claro.

mirtha-legrand-santi-maratea.jpg Santi Maratea saludó a Mirtha Legrand por su cumpleaños y la diva no tuvo más que palabras de agradecimiento por sus actos solidarios.

"Hola Mirtha, soy Santi Maratea, estoy acá con todo el equipo de Nadie dice nada", alcanzó a decir el influencer cuando Legrand lo sorprendió con un: "¡Ay, Santi! Qué suerte que me llamaste. Aprovecho para felicitarte". "¡Qué suerte que me atendiste! Feliz cumpleaños!", respondió Santi Maratea. "Gracias querido, sos un ejemplo para todos, te felicito, lo que has recaudado es algo maravilloso", insistió la conductor de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

"A mi me encantaría poder tomar un café con vos. Sin cámaras. Sos alguien que tiene mucha trayectoria y podría dar grandes consejos", le pidió Santi Maratea a Mirtha Legrand. "Con mucho gusto, cuando sea, vos sabés que hubo un actor que se llamó Maratea y actuó conmigo en una película que se llamó Pasaporte a Río. Era muy conocido, Pedro Maratea, googlealo", sentenció Legrand.