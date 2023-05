La nueva vida de Delfina Chaves: se instaló en el exterior y está grabado una biopic

image.png

La hermana de Paula Chaves reveló que empezó a estudiar neerlandés: “Juro por Dios que estoy trabajando realmente, realmente duro en ello”.

image.png

La serie se basa en la juventud de Máxima, cuando deja a su Argentina natal y comienza su carrera en Wall Street (Nueva York) y conoce al príncipe Guillermo de Holanda en 1999 en Sevilla (España).

image.png

En sus redes sociales, Delfina compartió imágenes de su estadía en Países Bajos. La actriz está feliz con el proyecto, que seguramente le abrirá puertas a nivel internacional.

image.png

“Por primera vez también veremos lo que sucedió detrás de las puertas del palacio en el período previo a la boda más comentada de todos los tiempos”, explicó Peter van der Vorst, director de programación de RTL Nederland -la cadena de medios de la que depende Videoland-, haciendo referencia al casamiento de Máximo y Guillermo, el 2 de febrero de 2002. “La producción estará ambientada en tres continentes y será uno de los dramas más caros jamás realizado en los Países Bajos. No podemos esperar a darle vida el libro”, sentenció.

image.png

Paula Chaves contó que hace ayuno intermitente y fue duramente criticada en las redes

Paula Chaves contó que hace ayuno intermitente (que consiste en alargar el ayuno durante un determinado periodo de horas o días) y recibió duros cuestionamientos en las redes.

"Mi ayuno se rompe con huevo duro y palta. Ayer comí a las 23.45... Siempre controlada por mi nutricionista. Es por salud y bienestar, no es una dieta de Instagram", escribió la actriz en un posteo en Instagram.

image.png

Enseguida, Chaves comenzó a recibir preguntas de sus seguidores. "El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche, hasta que vuelvas a comer al día siguiente. Yo por lo general hago 14 o 16 (horas de ayuno). A la mañana tomo mate amargo. Los beneficios son más fuerza, más energía y mejor humor post entrenamiento", detalló.

image.png

A partir de compartir su historia, un usuario la cuestionó con firmeza: "¿Te parece OK comunicar que no comés durante 16 horas? No todos los nutricionistas lo avalan".

Ante ese mensaje, Chaves se encargó de aclarar que, su ayuno, fue indicado por un profesional, que sigue de cerca su alimentación. "Cuento mi experiencia, controlada por una nutricionista", sentenció.