La nueva vida de Flavia Miller, la mujer que provocó la separación de Susana Giménez y Huberto Roviralta

"Soy sincera, trasparente, como fui siempre. Me gusta reinventarme, hacer cosas distintas. En mi vida tuve muchos momentos en los que estuve mal, pero tuve que levantarme y seguir", resaltó en la nota que hizo con Matías Vázquez.

Flavia mencionó que su vida dio un giro después de un proyecto que no funcionó. "Decidí trabajar en un empleo 'normal' porque yo lo último que hice fue como productora de una obra en el Paseo la Plaza. Puse toda la plata, las ganas todo, y no me fue bien. Ahí dije: 'basta, vamos a hacer otra cosa", detalló.

En la nota con El Trece, la rubia recordó que pasó una depresión tras un hecho traumático que la marcó para siempre. "En el momento que yo me casé, falleció mi primo hermano. Estábamos en la fiesta y estaba el doble de Luis Miguel cantando.... y mi primo cayó en un paro cardíaco", rememoró.

La ex vedette advirtió que salió adelante gracias a la ayuda profesional. "A nadie le hace bien pasar eso. Me alejé de los medios porque me costaba digerirlo. Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica", cerró.

Moria Casán reavivó su guerra con Susana Giménez y le dedicó filosas declaraciones

Desde hace tiempo que las cosas no están bien entre Moria Casán y Susana Giménez. En el pasado, han sido grandes compañeras y hasta las hemos visto juntas en televisión. De hecho, La One fue en varias oportunidades el ciclo de la diva en Telefe.

Sin embargo, el vínculo se desgastó y, en el presente, la guerra reinante es más que evidente. En una nota con Intrusos, con motivo del lanzamiento de su canal de streaming, la ex vedette lanzó fuertes declaraciones contra la rubia.

En la charla con la prensa, Moria fue letal cuando le preguntaron si le gustaría invitar a Susana a este nuevo proyecto. "No hay nada que me interese menos que hablar de la señora esa", sostuvo.

La One deslizó que la diva de los teléfono se recluyó en su casa en Uruguay para evitar pagar los altos impuestos que rigen en nuestro país. "Está con retiro impositivo, respetémosla a la compatriota uruguaya", agregó.

Cuando le mencionaron que Susana volverá este año a la pantalla de Telefe, Moria contestó con muchísima ironía, fiel a su estilo. "Qué bueno. Ya era hora de que trabaje", retrucó, con la lengua más karateca que nunca.