Moria Casán, durísima con Susana Giménez en el día de su cumpleaños: "No la voy a llamar, no somos amigas"

"Ni la voy a llamar ni le voy a escribir porque fuimos compañeras y quedamos ancladas en los '80 y de vez en cuando la veo. No la voy a llamar, por qué tendría que llamar, como ella no me llama a mí para mi cumpleaños. Ni llamó a mi casa cuando yo estaba en la cárcel. Esas no son amigas", disparó La lengua karateca.