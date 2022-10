La nueva vida de Jorgito Moliniers: Vendió todo, se mudó a Londres y tiene un curioso trabajo

Hace tres meses que vive en esa ciudad y dice que se siente cómodo porque siempre le gustó la cultura inglesa. Y si bien todavía no consiguió trabajo por papeles en trámite, vive de sus ahorros y de un trueque a cambio de comida.

A la espera de los papeles necesarios, todavía no tiene un trabajo formal pero aceptó un trueque: “Doy clases en una academia y tomo clases gratis allí. A cambio, me dan víveres para comer. También estoy cuidando perros y gatos por las mañanas y las tardes”.

“Me vine totalmente solo y la decisión la tomé en 2007. ¡Imaginate el tiempo que llevo soñando con todo esto! Este viaje es una gran aventura. Estoy feliz de estar acá y hacía tiempo quería hacerlo, pero era muy costoso”, disparó muy feliz por su decisión de migrar.

“Vendí mi auto, toda mi ropa y hasta mis calzoncillos”, para lograr su sueño, contó que sigue en pareja con Hugo Ávila, quien supo ser el jefe de los coachs del programa de Marcelo Tinelli. “Hugo me dijo: ‘Te voy a extrañar y vamos a llorar un montón, pero no te voy a impedir vivir tus sueños’. Es un acto de amor enorme el que estamos viviendo los dos”.

¿Qué hizo Jorgito Moliniers tras su picante su salida del “Bailando”?

Jorge Moliniers no tuvo un buen paso por el “Super Bailando”, El Trece, en 2019. Es por eso que en plena pandemia, en medio de una crisis personal, se había separado de su pareja Hugo Ávila, decidió dejar el ciclo tras un escándalo que incluyó una salida abrupta del certamen en el que hasta golpeó sin querer a alguien.

El bailarín se instaló en Córdoba con Ávila donde están haciendo nuevas cosas. “Cuando me veo expuesto a situaciones para las que no estoy preparado y no me copa estar, me siento incómodo. Y, si me siento incómodo no puedo quedarme”, dijo al ciclo de Fernanda Iglesias “Esto No Es Hollywood”, de Am Del Plata.

“Me tengo que cuidar. Y, si uno no se siente cómodo se tiene que ir. Quizás no de la manera que lo hice yo, pero esto es algo difícil también: encontrar el equilibrio, el buen manejo, esa diplomacia para salir bien que a mi no me salió bien”, admitió el artista.

Además, contó que está cantando en un proyecto que llamó "Pijamas sesions" a los que sumará famosos.