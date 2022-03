La operación que le cambió la vida a Maxi Ghione: "Un regalo del cielo"

"Aprendí a hacer todo sin escuchar, a manejar, a actuar... Cuando el doctor Fernando Diamante me operó, me dijo que si recuperaba un 30 o un 40 por ciento saltábamos en una pata de la alegría. Y recuperé el 80 por ciento. Son esas cosas que te mandan del cielo, en este caso mi prima Dolores y mis padres, cada uno desde su estrella", dijo el artista en charla con el citado medio.

maxi ghione 1.jpg

Y amplió: "Ahora escucho casi como un oyente del oído derecho. No operan los dos oídos a la vez porque si sale mal, perdés la audición en forma permanente. El post operatorio es largo, dura dos meses y tenés que estar en reposo, tranquilo. Es bancable pero hay que quedarse quieto y no puedo trabajar ni dar mis clases de teatro. Entonces, me voy a operar cuando tenga dos meses libres y pueda dedicárselos a mi recuperación. Me iba a operar en 2021 y me llamaron para estar en La 1-5-18 Somos uno".

"Ahora me manejo con audífono en el oído izquierdo solamente. Es todo muy extraño. Puedo escuchar a los pajaritos, que me despiertan y, a veces, los odio porque desde los 7 años que duermo en silencio. Entonces duermo de costado, con el oído derecho sobre la almohada. No me acostumbré todavía, y pienso cuántos sonidos me he perdido en mi vida. El doctor Diamante me cambió la vida junto con la Fundación Fanda, que trabaja maravillosamente bien con chicos que no tienen acceso a audífonos, un aparato muy costoso, realmente. Y llegué a ellos a través de una alumna, Gina Romano, que es la presidenta de la Fundación", explicó Maxi Ghione.

Y remarcó: "Llevo 40 años sin oír nada. Leo los labios y empecé a usar audífonos cuando nació mi hijo, hace 16 años, porque quería escuchar si lloraba en la noche. La operación fue un regalo del cielo. Ni bien pueda, me operarán el oído izquierdo. Ahora puedo escuchar el corazón a mi hijo Juan, algo que nunca había podido hacer".

maxi ghione.jpg

El peor final para Gonzalo Heredia en La 1-5/18

Hace unos días se vio el fatal desenlace del personaje de Gonzalo Heredia (Bruno) en La 1-5/18, la ficción de Pol-Ka. Luego de hacerle una pregunta muy especial a Gina (Angela Leiva), defendió al Padre Lorenzo (Esteban Lamothe) de Lautaro (Nicolás García Hume) y recibió un disparo letal por parte de éste último.

El cuerpo de Bruno quedó tendido luego en el piso ante los intentos en vano de las personas del barrio por poder reanimarlo. La fuerte escena de la ficción con el trágico final de Bruno causó conmoción en los seguidores de la historia y se convirtió en tendencia en Twitter con el nombre de Gonzalo Heredia.

La 1-5/18 está transitando el final y se vio uno de los momentos más dramáticos de la ficción con el último acto de valentía de Bruno.