Pampita, envuelta en un nuevo escándalo en Punta del Este: quién es el famoso que la increpó

"La novia del Kun y la amiga le empezaron a quemar el bocho a él para que le diga a Pampita que pare", continuó relatando Ochoa. Y explicó que finalmente el exfutbolista fue a pedirle a Pampita que parasen con los ruidosos petardos, aunque la modelo hizo caso omiso y junto a sus hijos continuaron con su controvertida diversión.

"Ella no le dio bola y, a manera de perdón, se apersonó Martín Pepa a la casa de él con un pan dulce y un champagne", concluyó el periodista sobre cómo terminó el cruce entre el Kun Agüero y Carolina Pampita Ardohain durante los primeros minutos de este 2026 marcando así un nuevo escándalo para la modelo en el este uruguayo tal como sucedió hace varios años cuando golpeó a Isabel Macedo en un boliche, por supuestamente coquetear con su entonces marido Benjamín Vicuña.

Pampita PDE 2

RS FOTOS.

Cómo, cuándo y por qué Pampita golpeó a Isabel Macedo en Punta del Este

Un episodio explosivo ocurrido en Punta del Este en enero de 2010 marcó para siempre a Carolina Ardohain, al punto tal que hoy en día se lo sigue recordando como el día que Pampita agarró de las mechas a Isabel Macedo. Lo cierto es que la modelo protagonizó un violento enfrentamiento con Isabel Macedo durante una fiesta de Año Nuevo en el boliche Tequila, en medio de un contexto marcado por celos, rumores de infidelidad y una tensión que terminó desbordando frente a numerosos testigos.

Según los relatos que circularon desde aquel momento, el conflicto se desató cuando Pampita advirtió la presencia de Isabel en el lugar. En ese entonces, los rumores sobre un supuesto vínculo entre la actriz y Benjamín Vicuña —esposo de la modelo en ese período— ya eran insistentes. Ambos habían trabajado juntos en la telenovela Don Juan y su bella dama, y Macedo incluso habría visitado la casa que compartían Pampita y Vicuña, un dato que encendió la furia de la modelo.

Testigos aseguran que Pampita estaba bailando sobre un sillón cuando vio a Macedo cerca. Al notar la tensión, la actriz intentó retirarse del boliche, pero fue seguida por la modelo. Allí se produjo el momento más violento: Carolina la habría alcanzado, tomado del pelo, empujado al suelo y golpeado mientras le gritaba reproches. Entre las frases que se escucharon, la modelo habría exclamado: “esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos”, responsabilizándola por la supuesta traición.

Isabel Macedo Pampita

La escena duró apenas segundos, pero fue suficiente para generar una fuerte conmoción entre los famosos presentes. Personal de seguridad y algunos testigos intervinieron rápidamente para separar a las involucradas. Entre quienes dieron su versión del episodio se encuentra Connie Ansaldi, quien describió el desenlace como un “knockout” a favor de Pampita. También se mencionó que la modelo habría consumido alcohol, un factor que habría potenciado su reacción.

A pesar de la magnitud del escándalo, Pampita nunca dio una versión detallada ni confirmó públicamente haber golpeado a Isabel Macedo. Con el paso de los años, optó por el silencio o por esquivar el tema cada vez que surgía en entrevistas. En 2021, durante un móvil con A la Tarde, la incomodidad fue evidente cuando le consultaron por el episodio y decidió cortar la charla abruptamente: “¡Uy no, chicos! Les mando un besito a todos, me voy a trabajar”. Luego agregó, con fastidio: “Tengo muchas cosas lindas de mi vida actualmente para contar”.

En tanto, durante 2023 Pampita reconoció haber vuelto a ver a Macedo, aunque sin hacer referencia directa al conflicto ni expresar un perdón explícito. Sin embargo, en los Martín Fierro 2025, su reacción al ver a la actriz en escena fue interpretada por muchos como una señal de que el rencor aún persiste. Mientras testigos como Ansaldi sostienen una versión agresiva de los hechos, Pampita continúa priorizando su vida actual y su privacidad, dejando aquel episodio como uno de los escándalos más recordados —y nunca del todo aclarados— del mundo del espectáculo argentino.