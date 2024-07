La palabra de Julieta Prandi tras sufrir un grave un accidente: "Quiero aclarar que..."

Por su parte, Julieta realizó una historia en su cuenta de Instagram y habló en primera persona acerca de lo sucedido, y detallando cuestiones sobre su salud.

"Debido a los trascendidos desmedidos, que desconozco como llegaron a tanto, quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa", comenzó escribiendo.

Y concluyó: "No estoy internada. Si, me chocaron esta mañana y el SAME, por protocolo, me trasladó a mi y a la otra parte al Fernández para realizarnos controles. Sobre todo, por la mujer que me chocó que se llevó la peor parte. Muchas gracias".

La palabra de Julieta Prandi tras sufrir un grave un accidente

Julieta Prandi sufrió un fuerte accidente automovilístico y fue trasladada al hospital

Este jueves la modelo y conductora, Julieta Prandi, sufrió un fuerte accidente automovilístico mientras iba camino a su trabajo en la radio y tuvo que ser trasladada de urgencia por personal del SAME al Hospital Fernández.

La información fue dada a conocer por el periodista Damián Rojo en A la Tarde (América) y detalló: "Fue en Capital, en la bajada de Sarmiento y Lugones. Me dicen que fue un choque muy fuerte y que el auto quedó destruido".

“Le están haciendo todos los estudios pertinentes porque, al margen de que el accidente pudo haber sido muy fuerte y en el momento ella pueda estar bien, hay que ver las consecuencias posteriores”, sumó Daniel Ambrosino.

Según contaron en el programa conducido por Karina Mazzocco, al momento del choque Julieta se encontraba sola dentro del vehículo y habría sido envestida por detrás.