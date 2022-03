La palabra de la expareja de Esequiel Barco tras los escandalosos chats del futbolista con Wanda Nara

En las capturas se ven mensajes respondiendo historias de Instagram de Wanda, que ella vio, pero que nunca respondió.

“Tan perfecta”; “Sos perfecta, me tenés así”, y le agregó dos caritas de enamorado. Todos fueron en la misma dirección, elogiando la figura de Nara.

wanda nara esequiel barco.jpg

Micaela Romero, la ex de Esequiel Barco: “Le escribía a muchas mujeres, eso fue siempre así"

Y ahora, quien habló del tema fue Micaela Romero, la expareja de Barco. La joven comentó que no le llama la atención ya que ese fue el motivo por el cual se separaron.

“Con Esequiel estuve desde que él comenzó su carrera, varios años, decidimos casarnos en el 2018”, le dijo a revista Caras.

Luego arrojó: “La relación empeoró cada vez más por los mismos motivos que están saliendo ahora de él. Y todo empeoró, hasta que tomamos la decisión de separarnos. Por eso digo que no me sorprende ya que yo lo viví estando con él”.

“Le escribía a muchas mujeres, eso fue siempre así. Pero a famosas como Wanda Nara creo que no. Yo creo que Wanda se habrá reído mucho, él no se comporta como profesional para mí”, remarcó.

Por último, Micaela Romero: “Fue muy difícil por eso las cosas que salen de él no me sorprenden, a mi me llamaban por teléfono mujeres contándome cosas que hicieron con él”.