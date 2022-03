Un conocido futbolista envuelto en el escándalo de los chats de Wanda Nara

De esta manera se reavivó el terrible escándalo entre la empresaria, la actriz y el futbolista del PSG Mauro Icardi, marido de Wanda. Ante el revuelo, Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda, aclaró que la botinera había perdido el control de su cuenta.

"La cuenta de Wanda la están tratando de recuperar. Ella no está usando su cuenta", expresó el asistente de la rubia.

Horas más tarde, llegó la aclaración de la propia Wanda Nara desde sus historias, argumentando que fue hackeada: "Gracias a mis amigo que, a cualquier hora, me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon el Twitter con casi 4 millones de seguidores y no la pude aún recuperar. ¿Qué buscan?", explicó la rubia.

Esequiel Barco, envuelto también en el escándalo de los chats

Lo cierto es que en medio de esos escandalosos mensajes que se subieron sobre La China Suárez, apareció en el medio unas reacciones virtuales de una figura del fútbol local a fotos de Wanda Nara. Se trata de Esequiel Barco, futbolista de River Plate, de gran presente en el equipo de Marcelo Gallardo.

El futbolista, según los chats que se filtraron, habría comentado varias imágenes de la mujer de Mauro Icardi: "Podes ser tan perfecta", "Sos perfecta, me tenés así", "Tan hermosa vas a estar", reaccionaba supuestamente Barco desde Instagram con emojis de carita de enamorado ante los posteos de Wanda, que nunca le respondió.