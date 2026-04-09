Tras la ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Mercedes Funes habló y dejó una frase picante

Al retomar la charla, Funes admitió que la noticia fue comentada en su entorno más cercano, aunque sin mayor trascendencia: “Comentamos con amigas, como lo hacemos todo el tiempo, de todo el mundo”. Sin embargo, rápidamente hizo una salvedad para evitar interpretaciones: “Pero hablando en serio es de otra vida. Porque mi vida siguió mucho tiempo con otra persona, y ahora con Cecilio Flematti, con quien estoy casada”, remarcó, enfocándose en su presente.

Además, la actriz —recordada por su papel de Alicia Ferreyra en ATAV, uno de los últimos grandes éxitos de PolKa en El Trece— volvió a insistir con su postura: “Me causa risa, porque también entiendo la necesidad de preguntar qué me pasará”.

Por último, cerró con una frase contundente que deja en claro su distancia emocional del tema: “Qué sé yo. Ya pasaron mil años”. Así, Mercedes Funes dejó en evidencia que el presente sentimental de su exmarido y de Gimena Accardi no tiene peso en su vida actual.

Mercedes Funes y Nicolás Vázquez

Cómo fue la historia de amor entre Mercedes Funes y Nico Vázquez, y por qué se separaron

La historia entre Mercedes Funes y Nicolás Vázquez tuvo todos los condimentos de una novela: comenzó con un romance joven, creció bajo la mirada pública y terminó envuelta en escándalo, dolor y versiones cruzadas.

Todo se remonta al año 2000, cuando ambos coincidieron como compañeros de elenco en la tira juvenil Calientes (El Trece). En ese contexto nació el vínculo que, en un principio, se mantuvo lejos de los flashes.

La pareja empezó a salir “a escondidas”, pero con el correr de los meses la relación se afianzó y terminó convirtiéndose en una de las más emblemáticas del ambiente durante los primeros años de la década del 2000. Entre 2000 y 2006, Funes y Vázquez consolidaron un noviazgo intenso que los tuvo siempre en el centro de la escena.

Después de mas seis años juntos, en 2006 decidieron dar un paso más y formalizar su relación. Se casaron por civil e iglesia en una boda que tuvo una fuerte repercusión mediática y reunió a gran parte del mundo del espectáculo.

Mercedes Funes y Nico Vázquez casamiento

Sin embargo, lo que parecía el inicio de una nueva etapa duró muy poco. En 2007, apenas unos meses después de haber pasado por el altar, la pareja se separó de manera abrupta, generando sorpresa y múltiples especulaciones.

Detrás de la ruptura hubo una fuerte crisis matrimonial que no tardó en salir a la luz. Los rumores de infidelidad por parte de Vázquez comenzaron a circular con fuerza, especialmente vinculados a sus compañeras de trabajo, entre ellas Emilia Attías y luego Gimena Accardi, con quien el actor iniciaría una relación pública poco tiempo después de la separación.

Años más tarde, Funes se refirió a ese momento con total sinceridad y dejó en claro el impacto que tuvo en su vida: “traicionada”, expresó al recordar cómo se sintió en medio de la ruptura. Además, reconoció que atravesó una etapa muy difícil, tanto por lo emocional como por la exposición mediática que implicó el final del matrimonio.

Con el paso del tiempo, las heridas fueron cerrando. La actriz contó que logró procesar el duelo y que incluso pudo reconciliarse “en el plano afectivo” con su ex pareja, marcando una evolución en su mirada sobre lo vivido.

Eso sí, dejó en claro que hoy no mantienen vínculo directo y que apenas se cruzan en el ámbito laboral. En distintas entrevistas, Funes remarcó que aquella historia fue importante en su vida, pero también una experiencia dolorosa que dejó huella en su forma de entender el amor y las relaciones atravesadas por la exposición pública.