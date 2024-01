La palabra de Vicky Xipolitakis tras la supuesta reconciliación con Javier Naselli: "Nuestro acercamiento..."

"No había escenas de besos, pero la actitud era la de una familia bien constituida. Ella tomaba de la manito a Salvador, él lo tomaba de la otra manito", le contestó el periodista.

Ahora, la exvedette afirmó sobre su relación con Naselli, con quien tuvo un hijo a fines de 2018: "Nuestro acercamiento es solo como padres. En todo momento estamos acompañando a Salvador".

Vicky Xipolitakis Javier Naselli

Este miércoles, en A la tarde (América TV), Luis Ventura anunció que Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se reconciliaron. "Vicky Xipolitakis con Javier Naselli, en las calles de Lanús", confirmó el periodista.

"Acelero el paso y me doy cuenta, entre mi renguera y que no veo bien, de que era ella, Vicky, pero me costaba identificar al marido, a Javier Naselli", comenzó diciendo Ventura. "¿Pero estás seguro de que era Naselli?", le preguntó la conductora Karina Mazzocco. "Sin ninguna duda", ratificó.

Ahí, el panelista agregó: "Porque como Naselli la echó del departamento que tenía en Recoleta, ¿a dónde se fue a vivir Vicky? A dos cuadras de mi casa".

Diego Esteves le consultó: "Vos afirmás que estaban juntos, capaz estaban en un paseo familiar por su hijo. ¿Cuál era la actidud de ellos?". "No había escenas de besos, pero la actitud era la de una familia bien constituida. Ella tomaba de la manito a Salvador, él lo tomaba de la otra manito", le respondió Luis.

La modelo conoció al banquero en 2017. "Él era una figura internacional. La sacó a pasear a Vicky por el mundo, le hizo conocer lo más exclusivo de Nueva York, las afueras, Los Hamptons, este barrio super recontra exclusivo, donde Vicky Xipolitakis hacía tapas de todas las revistas", contó Esteves.

"La vida le había cambiado absolutamente a Vicky Xipolitakis con este banquero. Después, con el paso del tiempo, se empezó a desteñir. Naselli estuvo vinculado algunas investigaciones ligadas a la corrupción, y después aquel llamado al 911 dramático", sumó el panelista. "Pasó de banquero a bancario, y luego a supuesto agresor", intervino Mazzocco.

A fines de 2018, Xipolitakis denunció a Naselli -con quien se había casado en febrero de ese año- por violencia de género. Sin embargo, casi cuatro años la Justicia falló a favor de su marido.

"Me aportan información desde Felicia, Santa Fe, de donde es oriundo Javier Naselli, vive parte de su familia, que pasaron las fiestas juntos, Naselli, Xipolitakis y su hijo", reveló Esteves.