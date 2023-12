La participante de Gran Hermano 2023 que quebró en llanto por no querer bañarse sin ropa

"Yo no me baño desnuda, ni en pedo", agregó De Stefano. "No te va a ver nadie", le dijo Emmanuel mientras le plachaba el pelo a una de las participantes.

"No nos ve nadie, salvo Gran Hermano, qué te importa que vea tu chucha", dijo Catalina mirándose al espejo. "Me da vergüenza, no es por ser grande", remarcó Carla. Ahí, la jugadora se quebró y comenzó a llorar. Los hermanitos, ante la situación, la abrazaron y le dieron palabras de aliento. ¡Buenos compañeros!

Julieta Poggio reveló el pedido que le hizo a la producción de Gran Hermano tras el drama de las cucarachas

Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y Julieta Poggio fue la encargada de conducir la alfombra roja para recibir a los 22 participantes y acompañarlos hasta la puerta de la casa más famosa.

Lo cierto es que medio de su debut, la actriz vivió un desagradable momento que fue de lo más comentado en las redes sociales durante toda la noche: una cuchara trepó a su vestido y le caminó por un largo rato.

Ante la gran cantidad de comentarios y mensajes que recibió la ex hermanita, Juli decidió contar toda la verdad detrás de lo sucedido y reveló un desesperado pedido que le hizo a la producción en medio de la grabación.

"Nunca en mi vida vi tantas cucarachas juntas, y no solo eso, había grillos, vaquitas de San Antonio, mosquitos. Adentro de ese túnel había tantas luces y tanto calor que se acumularon los bichos a otro nivel. Me la banqué como una reina, en el corte estaba sacándome todo, miraba la cola del vestido y tenia como cinco cucarachas arriba", contó.

Al contar como fue todos, sus seguidores le trasmitieron su profunda admiración por la actitud profesional que mantuvo y ella admitió: "Igual grité mucho y pedía que me tiren Raid arriba. ¿Será que fue la adrenalina o quizás es que crecí?".