A tres meses de su separación de Rusherking, Ángela Torres reveló quién dejó a quién 

Asimismo, Ángela contó que desde sus 15 años siempre estuvo en pareja, y que este presente que la encuentra soltera resulta un verdadero récord personal. “Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Gente, se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”, se sinceró.

En tanto, en medio de la distendida charla en Todo pasa, frente a la consulta de Clemente Cancela, Ángela admitió que algunas de sus relaciones han durado más de lo necesario. “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no deberían haber existido, pero eso lo ves después de que terminan”, sentenció contundente. Y concluyó reconociendo que “a veces estando ahí ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”, en clara referencia a su última pareja.

Ángela Torres

La bailarina que encandiló a Rusherking tras su separación de Ángela Torres

A comienzos de agosto, Rusherking se vio envuelto en rumores de romance tras su reciente separación de Ángela Torres. Horas después, surgieron indicios que lo vincularían con una joven artista.

Se trata de una bailarina del elenco de la exitosa obra Sex, viví tu experiencia, dirigida por José María Muscari. Según informó Pochi, de la cuenta chimentera Gossipeame, el cantante fue visto filmando discretamente durante una función y prestando especial atención a alguien en particular del elenco. Además, compartió un “like” en redes sociales de esta misma artista.

"Vieron que el otro día estuvo Rusher en Sex y les conté que andaba filmando en una esquinita, ¿será que habrá ido a verla a ella?", lanzó Pochi, señalando la interacción de Rusherking en redes.

rusherking bailarina sex like

Sobre su separación de Ángela Torres, el cantante aclaró en Puro Show (El Trece): “Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra, le deseo lo mejor. Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”.

Cabe recordar que a mediados de 2023, Rusherking terminó su noviazgo con China Suárez, quien expresó públicamente el dolor por la ruptura, señalando que era triste dejar ir a alguien con quien quería envejecer.