A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
A CORAZÓN ABIERTO

A tres meses de su separación de Rusherking, Ángela Torres reveló quién dejó a quién

La actriz Ángela Torres dio detalles de su ruptura con Rusherking, su última pareja, tras casi dos años de noviazgo y confesó cuál de los dos le puso punto final a la relación.

26 ago 2025, 11:44
A tres meses de su separación de Rusherking, Ángela Torres reveló quién dejó a quién&nbsp;
A tres meses de su separación de Rusherking, Ángela Torres reveló quién dejó a quién&nbsp;

A tres meses de su separación de Rusherking, Ángela Torres reveló quién dejó a quién 

Después de varios meses con la relación pendiendo de un hilo tras una profunda crisis que los distanció a fines del año pasado, lo cierto es que Ángela Torres y Rusherking decidieron terminar definitivamente con su noviazgo allá por el mes de mayo, si bien confirmaron la ruptura recién en el mes de junio.

Y si bien en un primer momento la sobrina de Diego Torres se mostró triste y angustiada en sus redes sociales, lo cierto es que con el correr de las semanas la actriz y cantante retomó su agenda de actividades, así como también hasta se animó a flirtear con un ex, el también actor Franco Masini, en un boliche.

Así las cosas, ya recuperada anímicamente, en las últimas horas Ángela sorprendió en una charla íntima con Matías Martin en Urbana Play al hablar de su vida y su presente sentimental, donde confirmó que fue Rusherking quien tomó la decisión de dar por terminado el noviazgo.

Embed

Sin ningún tipo de drama, Torres confió cómo se tomó la separación y hasta se mostró agradecida. “Siempre soy yo la que deja, pero esta vez me dejaron y le agradezco muchísimo”, deslizó.

Asimismo, Ángela contó que desde sus 15 años siempre estuvo en pareja, y que este presente que la encuentra soltera resulta un verdadero récord personal. “Hace tres meses que estoy sola, y es mi récord desde los 15. Gente, se los juro por Dios. Tuve cuatro novios: uno de seis años, otro de dos, y así…”, se sinceró.

En tanto, en medio de la distendida charla en Todo pasa, frente a la consulta de Clemente Cancela, Ángela admitió que algunas de sus relaciones han durado más de lo necesario. “Hay relaciones a las que les sobra un añito, a veces. Y otras que no deberían haber existido, pero eso lo ves después de que terminan”, sentenció contundente. Y concluyó reconociendo que “a veces estando ahí ya sabés que algo no funciona, pero igual te cuesta irte”, en clara referencia a su última pareja.

Ángela Torres

La bailarina que encandiló a Rusherking tras su separación de Ángela Torres

A comienzos de agosto, Rusherking se vio envuelto en rumores de romance tras su reciente separación de Ángela Torres. Horas después, surgieron indicios que lo vincularían con una joven artista.

Se trata de una bailarina del elenco de la exitosa obra Sex, viví tu experiencia, dirigida por José María Muscari. Según informó Pochi, de la cuenta chimentera Gossipeame, el cantante fue visto filmando discretamente durante una función y prestando especial atención a alguien en particular del elenco. Además, compartió un “like” en redes sociales de esta misma artista.

"Vieron que el otro día estuvo Rusher en Sex y les conté que andaba filmando en una esquinita, ¿será que habrá ido a verla a ella?", lanzó Pochi, señalando la interacción de Rusherking en redes.

rusherking bailarina sex like

Sobre su separación de Ángela Torres, el cantante aclaró en Puro Show (El Trece): “Estoy contento, fue una etapa que ya cerré y ahora estoy en otra, le deseo lo mejor. Con Ángela quedó todo bien. Fue una relación larga y terminamos en buenos términos. Cada uno está enfocado en sus proyectos”.

Cabe recordar que a mediados de 2023, Rusherking terminó su noviazgo con China Suárez, quien expresó públicamente el dolor por la ruptura, señalando que era triste dejar ir a alguien con quien quería envejecer.

rusherking 2

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angela Torres

Lo más visto