La particular reacción de Nicole Neumann al hablar de la ausencia de Indiana en su boda

"¿Vas a tener alguna falta que te duela que no esté? Se habló de la posibilidad de que alguien de tu familia no iba a estar...”, insinuó el cronista y tratando de ocultar sus emociones Nicole contestó: “No se, ni idea. Pero yo no hablo de cosas de mi familia hace años y voy a seguir en ese mismo modo. No se que dijeron, ni me importa”.

En ese sentido, donde la modelo no ocultó su tristeza fue en las redes sociales, y por ese motivo el notero le consultó por sus posteos con frases referidas a la tristeza. “Y bueno, al que le llega le llega y al que no, no. Puede comunicar o mandar un mensaje y el que quiere lo recibe y el que no, no. No me engancho mas por eso, ni contestó mas ni miro que se dice”.

La extraña actitud de Nicole Neumann al ser consultada por la fiesta de 15 de Indiana

La relación entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana Cubero parece no tener paz. En las últimas semanas, se supo que la adolescente finalmente decidió festejar sus quince años, pero sin la presencia de su mamá.

Como era de esperarse, esta decisión causó un gran impacto en la modelo, quien demostró su angustia a través de distintos posteos en las redes. Sin embargo, al momento de hablar en cámara, se comportó de una forma inesperada.

Lo cierto, es que en LAM (América), intentaron hablar con la modelo durante un evento y la misma se negó a dar declaraciones acerca de la relación con Indiana. “Con el tema del cumpleaños, ¿Es cierto que no te invitó? Porque siempre tenemos una sola campana...", insinuó el cronista.

“Y bueno, seguirán con la misma”, respondió Nicole de forma tajante dando a entender que no tenía otra versión para dar.