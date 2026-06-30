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La dura historia de Dante, el hijo de Federica Pais y sobrino de Ernestina Pais que fue condenado

Tras la trágica muerte de Ernestina Pais se volvió a recordar la historia de la actriz y el difícil momento familiar atravesado en 2019 con la detención de Dante, hijo de Federica Pais.

30 jun 2026, 08:00
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La dura historia de Dante, el hijo de Federica Pais y sobrino de Ernestina Pais que fue condenado

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La dura historia de Dante, el hijo de Federica Pais y sobrino de Ernestina Pais que fue condenado

Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio a los 54 años en un trágico accidente tras chocar con su auto contra un tren en el partido de San Isidro al cruzar por las vías.

En medio del dolor volvió a recordarse la historia de Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais y sobrino de Ernestina Pais, quien en 2019 fue noticia tras ser detenido por robo.

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El joven fue aprendido junto a otro hombre en Olivos tras ser acusado de participar de tres asaltos en moto en diferentes barrios de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires y ambos reconocieron su culpabilidad.

La carátula de la causa fue “robo agravado por el uso de arma de utilería”, uno en grado de tentativa, y había salido en libertad en abril de ese año luego de pagar una fianza.

A fines de 2019, tras el avance de la investigación, ambos fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de San Isidro en un juicio abreviado y el hijo de Federica Pais recibió una pena de tres años de prisión en suspenso, por lo que quedó alojado en una unidad penitenciaria.

Dante mantuvo siempre un perfil bajo y tras hacerse conocido su nombre por ese episodio se mantuvo siempre en el más absoluto silencio mediático, sin brindar entrevistas y también desde las redes sociales.

Video: Telenueve.

La angustia de Federica Pais por la detención de su hijo Dante

Por aquel entonces, en medio de la conmoción por la situación legal de su hijo Dante, Federica Pais hablaba con los medios quebrada y pidiendo piedad a los periodistas al abordar la noticia.

"No me quiero meter en la causa pero hay cosas que no se están haciendo como corresponde básicamente por la barbaridad mediática que se desató en torno a esto y en donde se están montando mounstruos que no son", indicaba la conductora afectada por la situación desde su ciclo radial.

Y agregó: "Yo pido piedad solamente y pido por favor que cese el odio. Pido que no se ponga en pantalla motochorros y se ilustre con gente robando cuando en realidad hay otro relato".

Tras aquel duro momento con su hijo Dante, Federica Pais no volvió a referirse nunca más del tema. La periodista estuvo presente el domingo por la mañana en el último adiós a su hermana Ernestina junto a su madre Milka Truol acompañando el velatorio y el descando de los restos de la actriz en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita.

     

 

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