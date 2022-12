La peor venganza de Wanda Nara contra La China Suárez con Rusherking como protagonista 

"¿Te gustó el último tema que L-Gante lanzó con Emilia y Rusherking?", le preguntó Grego Rosello a Wanda y ella sorprendió con su respuesta. “Lo escuché y me encantó. La verdad que me gustó mucho lo que hizo con los chicos", comentó ella.

"La verdad que yo no me meto en su carrera. Si bien soy medio productora porque me sale natural, intento que si le doy un consejo a Elián sea siempre personal y no sobrepasando a su manager, pero tiene que hacerle unos retoques en la letra a esa canción, ya le dije. Yo de música puede que no entienda nada, pero de la letra sí", cerró.

Wanda Nara L-Gante.jpg

El reencuentro de Wanda Nara con su papá Andrés

El pasado 9 de diciembre, Wanda Nara celebró su cumpleaños número 36 y se había filtrado la lista los famosos que no fueron invitados a la fiesta en Buenos Aires.

Lo cierto es que en este marco, el fin de semana, Wanda Nara sorprendió con una serie de fotos inesperada: se volvió a encontrar con su papá, Andrés Nara, tras varios años sin verse y declaraciones cruzadas en público.

La mediática se reencontró con su papá Andrés y posaron para una foto familiar donde también estaban los pequeños Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca.

La íntima fiesta de cumpleaños fue sin la presencia de Mauro Icardi ni de L-Gante pero sí la rubia se reunió con su padre, después de años sin mostrarse juntos en público.

"Nara-Lopez-icardi- En Buenos Aires", precisó Wanda en su posteo de Instagram con las fotos del encuentro familiar. Andrés se mostró feliz y sonriente al volver a ver a su hija y sus nietos después de mucho tiempo.