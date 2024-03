La picante escena de celos de Catalina a Furia por Mauro que estalló en Gran Hermano: "No me cabe"

“A Zoe y a Rosina le cae muy mal Mauro por un montón de actitudes que tiene”, le avisó y agregó que “Escucharon que Mauro dijo ´igual, tranquilas porque yo no me voy ni en pedo´”. Fue allí cuando Cata sumó su parecer: “A mí no me cabe mucho eso y, además, entró hace dos días".

Furia y Catalina - captura.jpg

Pero eso no fue todo, y siguió su argumentación contra Mauro: “La segunda, vino Virginia que me pidió que no te cuente, pero yo te voy y contar... Creo que estaba Virginia hablando con Darío, viene Mauro y dice ´Sí, pero acá lo que garpa es tener una parejita dentro de la casa´”.

Tras escuchar atenta y visiblemente sorprendida, Furia le respondió contundente: “No, no entiende. Lo que me pasa a mí con este pibe es que yo puedo estar rodeada en la casa, jugando y haciendo estrategias, y yo no estoy enganchada a él todo el día. Yo salgo del cuarto y acá yo empiezo a trabajar”.

Mauro Dalessio - captura GH2023.jpg

“A las chicas no les cierra el vago. A mí tampoco, vos sabés que a mí no me cierra tampoco”, reaccionó entonces Catalina contundente a lo que Furia replicó: “A mí me re cierra todo, yo entendí que es un chabón que le gusta salir de fiesta y eso. Él entró acá para vivir la experiencia”.

“Las pibas a mí me pueden dar un montón de objetividades en cuanto al flaco. Pero la verdad que a mí, nunca se sentaron a tomar un té conmigo. Desde que vos te fuiste yo jamás tomé un mate con Rosi y Zoe”, señaló Furia sin pelos en la lengua y concluyó disparando fiel a su estilo: “Entonces, yo hago lo que quiero con mi con...”.

La confesión de Furia en Gran Hermano sobre los atributos sexuales de Mauro: "Ahí lo hay..."

En las últimas semanas, la casa de Gran Hermano se puso más caliente que nunca. La llegada de los nuevos participantes encendió a los jugadores que están desde el inicio del reality de Telefe.

Esta semana se conoció que Furia tuvo un encuentro íntimo muy hot con Mauro Dalessio. El resto de los participantes enloquecieron al enterarse de lo que ocurrió debajo de las sábanas. Así, en una charla en la habitación con algunas de sus compañeras, Juliana Scaglione habló de los atributos sexuales del recién llegado al juego y dejó en claro que quedó un poco decepcionada con el muchacho.

Furia Gran Hermano.jpg

“Yo ya la vi y no la tiene re larga. Ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que voy a decir es que me parece que bailó”, afirmó, mientras sus compañeras la miraban atónitas.

Furia elogió el físico de Mauro, pero lo destrozó cuando le preguntaron por sus atributos. “Podes tener un re cuerpo, pero cuando no tenés, no tenés…”, sentenció.