La picante reacción de Cande Tinelli  cuando Marcelo confirmó su separación de Milett Figueroa: el video

Al tiempo que confió que la separación fue en los mejores términos. "Habla bien de nosotros terminar bien algo, cerrar bien los ciclos. Me parece que es de buena persona hacerlo. Gracias amor por darme lo que me has dado en todo este tiempo. Es una persona que ha sido mi amor, le quiero decir así, despedirla de esa manera. Se despide de este momento de mi vida, y bueno, no sé que puede pasar el día mañana. Muchísimas gracias", expresó movilizando dejando de alguna manera la puerta abierta.

Y tras deslizar “la amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente”, a modo de cierre, en ese momento tomó la palabra su hija Cande Tinelli -de quien circuló la versión de que no se llevaba nada bien con la modelo peruana- y tarareó irónica: “Graciasssss. Gracias, Milett”, parafraseando al "Maestruli" que personificado Sebastián Almada y que también forma parte de este nuevo programa.

A esa altura de las cosas, Marcelo la frenó con un gesto corporal y con la mirada también. “No, gracias, no”, deslizó extendiendo una de sus manos en señal de stop. “Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú muchas gracias y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, concluyó poniendo paños fríos tras el gesto de Cande.

La picante reacción de Cande Tinelli con Marcelo cuando confirmó su separación de Milett Figueroa

Cómo fue y cuánto duró el noviazgo de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa

Después de dos años de relación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa pusieron fin a su noviazgo. La historia de amor entre el conductor y la modelo peruana comenzó en 2023, cuando ella participaba en el programa Bailando por un Sueño. La oficialización llegó en noviembre de ese año, cuando el conductor sorprendió con un beso en vivo, gesto que rápidamente recorrió los medios y marcó el inicio de una relación que acaparó la atención pública.

Durante este tiempo, la pareja atravesó rumores de crisis y versiones de separación, aunque se mostraron en reiteradas ocasiones con gestos de cariño y mensajes románticos en redes sociales. Su vínculo, expuesto a la mirada de la prensa en Argentina y Perú, se convirtió en tema recurrente en programas de espectáculos y portales de noticias, alimentando el interés del público por cada paso de su relación.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli (1)

La confirmación de la ruptura llegó por estas horas, cuando Tinelli lo anunció en su programa de streaming Estamos de paso. Allí explicó que la separación fue en buenos términos, con afecto y sin conflictos. El conductor subrayó la importancia de cerrar ciclos de manera cordial, destacó lo vivido como “hermoso” y aseguró que el amor se transformará, pero no desaparecerá.

De este modo, el noviazgo que combinó romance, exposición mediática y popularidad internacional concluyó en un desenlace respetuoso y amistoso, dejando atrás un ciclo que durante dos años fue seguido de cerca por el público.