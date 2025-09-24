A24.com

GUERRA TOTAL

Nancy Pazos apuntó otra vez contra Robertito Funes y fue letal: "No me siento cómoda cuando..."

En una nota con Intrusos, Nancy Pazos habló sin vueltas sobre su feroz enfrentamiento con su compañero de A la Barbarossa, Robertito Funes.

24 sept 2025, 15:30
En una nota con Sálvese quien pueda (América TV), Robertito Funes reavivó su guerra con Nancy Pazos. El enfrentamiento nació en A la Barbarossa, a donde ella suele ausentarse cuando a él le toca reemplazar a Georgina Barbarossa en determinadas oportunidades.

"Me la vengo aguantando hace bastante tiempo. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. ¿Esta fulana quién se cree que es? ¿Se ganó un premio a la mejor periodista?”, dijo el periodista en el programa de Yanina Latorre.

La respuesta no se hizo esperar. Nancy le contestó a Robertito en diálogo con Intrusos (América TV). "Yo arreglé con el canal no estar. Concretamente, lo que le dije al canal, y está firmado así, es que yo soy columnista de Georgina Barbarossa", explicó sobre el origen de sus diferencias con el periodista.

Sobre por qué puso esa condición, la panelista fue letal con su colega. "No cumple su rol de conductor como a mí me gustaría. De hecho, tengo un par de cosas que han pasado al aire que realmente son para reprochar en términos de rigor periodístico, pero bueno, yo no elijo los conductores de Telefe, ni tampoco tengo la aspiración de ser conductora de Telefe", agregó.

Al finalizar, Nancy remarcó que le genera incomodidad tener que compartir una mesa con el periodista. "No me siento cómoda cuando está Robertito. Además, está más cerca de ser vocero de Javier Milei que otra cosa", cerró.

¿Qué dijo Robertito Funes de su enfrentamiento con Nancy Pazos?

Días atrás, Nancy Pazos generó controversia al criticar a Mariana Brey y a Robertito Funes en medio del debate por las nominaciones a los premios Martín Fierro. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y el propio Funes eligió responder con firmeza, devolviendo los cuestionamientos de su colega. La discusión giró en torno a quién debía ocupar el lugar de Georgina Barbarossa en su programa cuando la conductora se ausenta. Pazos afirmó que el canal debería haberla elegido a ella para esa función y sostuvo que no lo hacían para evitar roces con el resto del panel.

Ante esas palabras, Robertito no disimuló su fastidio. En su descargo —en diálogo con SQP— expresó: “Me la vengo aguantando hace bastante tiempo. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. ¿Esta fulana quién se cree que es? ¿Se ganó un premio a la mejor periodista?”. Con evidente malestar, defendió su carrera y agregó: “Es muy buena periodista, pero yo también soy buen periodista. Hace muchos años que trabajo en los medios. Yo soy conductor, periodista y movilero porque lo elegí”.

Respecto a la decisión del canal de que él quede al frente de A la Barbarossa cuando Georgina no está, explicó: “Fue el acuerdo que tuve con el canal. Le dije a las autoridades que para estar ahí acompañando prefiero estar en el móvil, y cuando Georgina no está conduzco yo el programa. El canal eligió y es así”. Para él, se trata de una determinación institucional y no de un capricho personal.

El periodista también cuestionó la actitud de su compañera con palabras contundentes: “A esta altura lo que ella diga me nefrega, porque todo lo que cosechó como buena periodista lo está perdiendo con este desbarranque… Que me ningunee, bueno, pero yo vengo de coberturas internacionales”.

La tensión subió aún más cuando habló sobre la decisión de Pazos de ausentarse del ciclo cada vez que él conduce: “Si ella no quiere estar, me la soba. La verdad es que me importa un pit lo que diga porque ya me cansó. Se jacta con la bandera del feminismo y después destrata a las compañeras. Lo que le dijo a Mariana, no sé qué sororidad tiene”.

Finalmente, cerró su descargo reconociendo la capacidad profesional de Pazos, aunque con un cuestionamiento directo a su postura: “Ella es muy buena periodista, escribe muy bien, la conozco hace 25 años, pero no tiene la vara para decir quién vale y quién no vale”.

