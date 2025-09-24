Nancy Pazos apuntó otra vez contra Robertito Funes y fue letal: "No me siento cómoda cuando..."

Al finalizar, Nancy remarcó que le genera incomodidad tener que compartir una mesa con el periodista. "No me siento cómoda cuando está Robertito. Además, está más cerca de ser vocero de Javier Milei que otra cosa", cerró.

¿Qué dijo Robertito Funes de su enfrentamiento con Nancy Pazos?

Días atrás, Nancy Pazos generó controversia al criticar a Mariana Brey y a Robertito Funes en medio del debate por las nominaciones a los premios Martín Fierro. Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y el propio Funes eligió responder con firmeza, devolviendo los cuestionamientos de su colega. La discusión giró en torno a quién debía ocupar el lugar de Georgina Barbarossa en su programa cuando la conductora se ausenta. Pazos afirmó que el canal debería haberla elegido a ella para esa función y sostuvo que no lo hacían para evitar roces con el resto del panel.

Ante esas palabras, Robertito no disimuló su fastidio. En su descargo —en diálogo con SQP— expresó: “Me la vengo aguantando hace bastante tiempo. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. ¿Esta fulana quién se cree que es? ¿Se ganó un premio a la mejor periodista?”. Con evidente malestar, defendió su carrera y agregó: “Es muy buena periodista, pero yo también soy buen periodista. Hace muchos años que trabajo en los medios. Yo soy conductor, periodista y movilero porque lo elegí”.

Respecto a la decisión del canal de que él quede al frente de A la Barbarossa cuando Georgina no está, explicó: “Fue el acuerdo que tuve con el canal. Le dije a las autoridades que para estar ahí acompañando prefiero estar en el móvil, y cuando Georgina no está conduzco yo el programa. El canal eligió y es así”. Para él, se trata de una determinación institucional y no de un capricho personal.

El periodista también cuestionó la actitud de su compañera con palabras contundentes: “A esta altura lo que ella diga me nefrega, porque todo lo que cosechó como buena periodista lo está perdiendo con este desbarranque… Que me ningunee, bueno, pero yo vengo de coberturas internacionales”.

La tensión subió aún más cuando habló sobre la decisión de Pazos de ausentarse del ciclo cada vez que él conduce: “Si ella no quiere estar, me la soba. La verdad es que me importa un pit lo que diga porque ya me cansó. Se jacta con la bandera del feminismo y después destrata a las compañeras. Lo que le dijo a Mariana, no sé qué sororidad tiene”.

Finalmente, cerró su descargo reconociendo la capacidad profesional de Pazos, aunque con un cuestionamiento directo a su postura: “Ella es muy buena periodista, escribe muy bien, la conozco hace 25 años, pero no tiene la vara para decir quién vale y quién no vale”.