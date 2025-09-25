Coco Sily se casa con Chimi Meza y sorprendió a todos con la elección de la famosa madrina

“La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”, indicó Sily. En ese contexto, el conductor explicó que harán una gran celebración y convocarán a un sacerdote querido por los dos.

"Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda. No se tratará de un evento convencional, sino de algo grande. Seguramente van a ir músicos amigos a tocar", indicó emocionado.

¡A preparar el arroz que se viene el casamiento!

coco sily chimi meza 2

Quién es Chimi Meza, la pareja y futura esposa de Coco Sily

Chimi Meza, la pareja y futura esposa de Coco Sily, tiene una amplia trayectoria en el ámbito artístico, y se desempeña como actriz, productora teatral y gestora cultural.

Con más de dos décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo, trabajó en televisión, cine y teatro, y se desempeña como directora de contenidos en el Teatro Picadero.

Los dos se conocieron en radio trabajando en el mismo programa y el humorista venía de romper su corta relación con Cecilia Caramelito Carrizo.

En una entrevista para el programa Mañanísima que conducía Carmen Barbieri, Chimi Meza hablaba de su vínculo con Coco Sily y cómo empezó a gestarse su historia de amor.

“Nos conocimos en el teatro, en una reunión de trabajo. Él estaba con un proyecto y yo también. Fue todo muy natural”, contó Chimi Meza sobre aquellos primeros acercamientos con el actor, quien es 15 años mayor que ella.

Y agregó al respecto: “No hubo una cita formal. Empezamos a compartir cosas, a hablar, y un día nos dimos cuenta de que estábamos juntos".

“Es una relación muy tranquila. Nos acompañamos mucho, nos respetamos. No hay poses, no hay exigencias. Todo fluye. Nos entendemos desde lo humano. Eso es lo más importante”, sobre la relación que mantiene con su pareja.

Por su parte, en una charla con Héctor Maugeri en +Caras, Coco Sily sentenció sobre Chimi Meza: "Encontré al amor de mi vida".