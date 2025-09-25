A24.com

MACHO ENAMORADO

Coco Sily se casa con Chimi Meza y sorprendió a todos con la elección de la famosa madrina

El actor y conductor Coco Sily anunció su casamiento con Chimi Meza y llamó la atención de todos con la elección de la famosa madrina.

25 sept 2025, 10:20
Coco Sily contó que se casa a fin de año con Chimi Meza tras menos de dos años de noviazgo. El actor y conductor confirmó la fecha en que dará el sí con su actual pareja y soprendió al revelar el nombre de la famosa que será la madrina de la boda y el especial motivo de su elección.

Desde su programa por Pop Radio 101.5 FM, Coco Sily sorprendió al revelar que dará el paso más importante con su novia y la fecha: "Voy a contar un chimento que tiene que ver conmigo: el 16 de noviembre me caso”, comentó el ex protagonista de la obra La cátedra del macho.

En ese sentido, el conductor y actor destacó que harán una fiesta grande, con show musical, llena de personas conocidas del medio y la madrina elegida será una persona muy famosa.

Se trata de Lizy Tagliani, quien es amiga de Coco del medio hace mucho tiempo y con quien formó una hermosa relación de amistad con el correr de los años en base al humor que comparten.

“La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”, indicó Sily. En ese contexto, el conductor explicó que harán una gran celebración y convocarán a un sacerdote querido por los dos.

"Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda. No se tratará de un evento convencional, sino de algo grande. Seguramente van a ir músicos amigos a tocar", indicó emocionado.

¡A preparar el arroz que se viene el casamiento!

coco sily chimi meza 2

Quién es Chimi Meza, la pareja y futura esposa de Coco Sily

Chimi Meza, la pareja y futura esposa de Coco Sily, tiene una amplia trayectoria en el ámbito artístico, y se desempeña como actriz, productora teatral y gestora cultural.

Con más de dos décadas de trayectoria en el mundo del espectáculo, trabajó en televisión, cine y teatro, y se desempeña como directora de contenidos en el Teatro Picadero.

Los dos se conocieron en radio trabajando en el mismo programa y el humorista venía de romper su corta relación con Cecilia Caramelito Carrizo.

En una entrevista para el programa Mañanísima que conducía Carmen Barbieri, Chimi Meza hablaba de su vínculo con Coco Sily y cómo empezó a gestarse su historia de amor.

“Nos conocimos en el teatro, en una reunión de trabajo. Él estaba con un proyecto y yo también. Fue todo muy natural”, contó Chimi Meza sobre aquellos primeros acercamientos con el actor, quien es 15 años mayor que ella.

Y agregó al respecto: “No hubo una cita formal. Empezamos a compartir cosas, a hablar, y un día nos dimos cuenta de que estábamos juntos".

“Es una relación muy tranquila. Nos acompañamos mucho, nos respetamos. No hay poses, no hay exigencias. Todo fluye. Nos entendemos desde lo humano. Eso es lo más importante”, sobre la relación que mantiene con su pareja.

Por su parte, en una charla con Héctor Maugeri en +Caras, Coco Sily sentenció sobre Chimi Meza: "Encontré al amor de mi vida".

