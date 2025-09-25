Maxi López contó su especialidad en la cocina y si tiene ventaja en MasterChef por Wanda Nara

Ante su testimonio, la cronista quiso ir por más: "Me preguntan por la cucaracha si contas con ventaja o ayuda de la conductora". A lo que Maxi comentó entre risas: "No corro con ventaja, cocinaba yo en casa, puede ser un apoyo moral". Y luego agregó sobre los años junto a Wanda Nara: "Ella cocina, nos ayudábamos".

"La actitud está. Vengo un poco atrás (con los ensayos previos a la grabación) pero escucho y aprendo", finalizó con entusiamo Maxi López.

Ante el micrófono del programa Intrusos (América Tv) en su arribo a la Argentina, Maxi López jugó al misterio sobre su participación en el programa MasterChef Celebrity y se refirió a la actualidad laboral y sentimental de su ex, Wanda Nara.

"Estamos súper contentos, en lo personal feliz y disfrutando", dijo primero el ex futbolista sobre el embarazo de un varón de su pareja Daniela Christiansson, con quien ya tiene a la pequeña Elle.

Maxi López contó que aprovechará sus días en el país para estar con sus hijos y acompañar al mayor de ellos, Valentino, que deberá operarse tras sufrir una grave lesión.

"El mayor de mis hijos tuvo una lesión importante así que vengo al país a hablar con el doctor, organizar la cirugía y visitar a los chicos. La última vez que los vi fue en enero, así que ahora quiero dedicar estos días a ellos y después veremos qué pasa", explicó.

Consultado sobre si estará o no en MasterChef, Maxi López fue cauteloso: "En cuanto a lo laboral tengo buena con los productores y Wanda está involucrada. Me sentaré a hablar pero no lo puedo confirmar. Algo cocino, puedo aprender".

Luego, se refirió a la actualidad tanto profesional como sentimental de la madre de sus hijos, Wanda Nara: "En el cotidiano de Wanda no me meto, ella lo maneja y yo me ocupo de los chicos. Yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa, puede hacer lo que quiera. Somos un equipo para que los chicos estén bien. Hoy es una seda, vamos a aprovechar eso, fueron muchos años turbulentos y quiero estar así más que nada por los chicos. Fue un trabajo duro y de muchos años pero lo más importante es que los chicos estén bien".

"Algunas cosas me ha contado pero no me meto en las cosas de su pareja, si tiene que decir algo que lo diga ella. La veo bien, activa y trabajando de lo que le gusta, tiene que estar bien", finalizó sobre las charlas que mantiene con Wanda Nara.