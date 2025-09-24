A24.com

Daniela Celis compartió las últimas novedades de Thiago Medina a 11 días de su angustiante internación

Daniela Celis, madre de las hijas de Thiago Medina, compartió este miércoles 24 de septiembre el último parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano y reiteró su pedido de oraciones.

24 sept 2025, 15:15
Daniela Celis compartió un mensaje en las redes sociales el miércoles 24 de septiembre donde dio las últimas novedades sobre la salud de Thiago Medina, quien lleva 11 días internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente con su moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez.

"Últimas novedades de Thiago. El paciente en la noche presentó episodio de descompensación respiratoria que ameritó medidas y maniobras de abordaje propias del caso", precisó Pestañela sobre la información brindada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el parte médico con fecha de hoy.

Y agregó: "Evolucionó con respuesta favorable. Actualmente sin requirimiento inotrópico con parámetros de respirador y de gases similares a los del día de ayer. Continúa con cobertura antibiótica dirigida. Pronóstico reservado".

"Seguimos con el pedido de cadena de oración para Thiago Agustín Medina. Queremos agradecer a todos sus plegarias y a los médicos del hospital por el accionar y estar presente día y noche asistiéndolo", finalizó su mensaje la madre de Laia y Aimé solicitando a la gente que siga enviando sus fuerzas por medio de la fe. Por su parte, Camilota, hermana de Thiago Medina, compartió el mismo mensaje desde su cuenta en las redes.

Horas antes, Daniela Celis había subido un alarmante mensaje sobre la salud de Thiago Medina: "Necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación. Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

Descompensación, maniobras y evolución: qué dice el último parte médico sobre Thiago Medina

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días", indicó el último parte médico sobre la salud de Thiago Medina.

En el escrito que difundió el conductor Ángel de Brito desde su cuenta en X se detalla que "en el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios", se precisó en el informe.

"En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", concluyó el parte médico sobre la salud de Thiago Medina.

