Marcelo Tinelli, envuelto en rumores de romance con otra famosa tras confirmar su separación

"Cuando Sabrina le dijo: '¿cuánto estuviste con Momi Giardina?'. Marcelo tiró un chiste dudoso. Dijo algo como 'Momi duró en casa menos que vos'", acotó Marina Calabró.

"Yo te digo la verdad, si me lo decía a mí, yo le paro el carro.... Está bien, Sabrina tiene más humor que yo.... pero la verdad que no sé. Fue un chiste raro. Tiene que haber mucha confianza entre ellos para que ese chiste sea válido y Sabrina no se ofenda", cerró.

¿Qué dijo Marcelo Tinelli de su separación de Milett Figueroa?

Visiblemente emocionado, Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras casi dos años de relación. El conductor eligió el streaming del programa Estamos de Paso (Carnaval) para dar la noticia, un espacio donde, según explicó, quería hablar con sinceridad sobre el final de su romance. Durante su participación se mostró conmovido y agradecido por la etapa que compartió con la modelo peruana.

En sus palabras, Tinelli remarcó el cariño y la admiración que todavía siente hacia Milett, dejando en claro que la relación terminó en buenos términos. En ese sentido, no dudó en reconocer lo vivido a lo largo del vínculo: "Quiero agradecerle muchísimo a ella por todos estos años de amor que me ha dado. Lo estaba por decir en estos días y quería hacerlo en este programa, en este lugar, que es donde merezco decir las cosas y donde la gente merece escucharlas bien, desde un lugar de amor", expresó casi al borde de las lágrimas.

Sin dar demasiados detalles sobre los motivos que llevaron a la ruptura, el conductor insistió en la importancia de cerrar ciclos de manera respetuosa. "Habla bien de nosotros terminar bien algo, cerrar bien los ciclos. Me parece que es de buena persona hacerlo. Gracias amor por darme lo que me has dado en todo este tiempo", señaló, destacando que la decisión fue tomada de común acuerdo y sin conflictos.

Finalmente, Tinelli despidió este capítulo de su vida con un mensaje lleno de afecto hacia su expareja. "Es una persona que ha sido mi amor, le quiero decir así, despedirla de esa manera. Se despide de este momento de mi vida, y bueno, no sé que puede pasar el día mañana. Muchísimas gracias", concluyó el conductor, dejando abierta la posibilidad de lo que pueda deparar el futuro.