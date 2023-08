La picante reacción de Caramelito ante la punzante consulta de Franchín sobre su relación con Coco Sily

"Es muy técnico lo que voy a preguntar, los vi en el Martín Fierro y estaban on fire, se comían con la mirada", comenzaba su pregunta Analía.

Y le consultó: "¿Cómo se hace para decir termino esta relación pero vos a esa persona la estabas deseando y seguís trabajando con él...?".

A lo que Caramelito Carrizo le contestó: "Para Analía, te quiero decir algo, todas las palabras que vos pones las pones desde tu apreciación, vos no estás en mi mente, ni mi corazón ni mi cuerpo".

"Yo entiendo la descripción que haces desde tu percepción. Si vos querés preguntame qué siento o qué sentí. Si querés decí vos lo que yo sentía. ¿A vos te importa saber lo que yo sentía?", agregó la invitada marcando su postura. "Para, no te sientas atacada", le contestó al instante Franchín. Y Caramelito explicó: "No me siento atacada".

Luego cuando la panelista le contestó si era difícil trabajar con Coco tras la reciente separación, Caramelito, que volvió con su ex pareja Damián Giorgiutti, dio su opinión.

"No, no es nada difícil para mí trabajar con Coco porque es una persona que yo adoro y voy a adorar toda mi vida. Nos acompañamos en un rato de la vida desde el amor más hermoso y más verdadero. Soy muy sensible y muy transparente".

La dolorosa confesión de Caramelito Carrizo tras la separación de Coco Sily: "Lamento que..."

Tras dos meses de relación, Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily decidieron distanciarse. La conductora terminó su noviazgo con el humorista y regresó con su ex, Damián Giorgiutti.

En una nota con Intrusos, América Tv, la ex animadora infantil habló sobre la ruptura y se refirió a las duras críticas que tuvo que enfrentar por haberse alejado del cómico.

"Empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil. Incluso, como se había dado la circunstancia, eso se sabía. Principalmente, quienes lo tenían que saber, y en este caso en particular, y hablamos de Coco, él siempre supo todo. Y él me supo acompañar de una manera muy amorosa. Aquello que empezamos a imaginar no continuó", detalló Caramelito.

"¿Imaginabas la vuelta con tu ex?", retrucó el cronista de Intrusos, Alejandro Guatti. "El tema es que teníamos muchas cosas para seguir hablando, cosas que yo pensé que no tenían posible solución. De hecho, no habían tenido solución en su momento, y hoy estamos reanudando el vínculo y viendo qué se puede arreglar", explicó la conductora.

Por último, Caramelito hizo alusión a las críticas que recibió por su decisión. "Lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. La verdad lo lamento por quien lo hacer. No voy a estar feliz. No, la verdad que no, porque no es una situación ideal, ni linda", concluyó.