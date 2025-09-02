La picante reacción a los gritos de Susana Giménez sobre los dichos de Graciela Alfano y la trágica muerte de su hermano

Embed

Ocurre que tras la pelea por el tapada de piel, Alfano hizo fuertísimas declaraciones sobre la trágica muerte del hermano de Giménez, quien padeció una enfermedad mental y terminó quitándose la vida. Concretamente Graciela acusó a Susana de haberlo abandonado.

“El hermano de Susana Giménez vivió en el Hospital Borda. Se suicidó ahí es otro hecho”, lanzó letal en el programa de Carlos Monti. Pero además, Alfano cuestionó la su puesta actitud de la conductora: “Y si vos me preguntás si Susana es una persona capaz de ser solidaria, y yo hago la comparación con una persona que no fue capaz de sacar a su hermano de ese lugar, teniendo tanto dinero”.

De esta manera, a la salida del Colón la diva argentina evitó hablar con la prensa mientras caminaba rumbo a su auto. Y su molestia quedó reflejada con el efusivo grito que pegó cuando oyó el nombre de su colega.

“¿Le vas a hacer juicio a Alfano por las barbaridades que dijo?”, el consultó directo el movilero de América TV y la respuesta de la diva fue terminante. “Pero, ¡termínenla! No la voy a nombrar nunca más mientras viva”, atinó a reaccionar visiblemente fastidiada. En tanto, ante la repregunta del periodista sobre si escuchó lo que Alfano dijo, Susana Giménez respondió con un cortante grito: "¡Nooooooo!", dando por terminado su contacto con la prensa.

Susana Giménez habló con Marley sobre su pelea con Graciela Alfano y fue tajante: "No voy a soportar..."

A comienzos de agosto Telefe estrenó una nueva temporada de Por el mundo, con la conducción de Marley. Y durante el primer programa, el conductor estuvo acompañado por Susana Giménez, en el que juntos exploraron los rincones de Estambul, Turquía, en una emisión cargada de anécdotas y humor.

Así, durante uno de los segmentos del ciclo, Marley le leyó a la diva algunas preguntas enviadas por sus seguidores. Una de ellas despertó especial curiosidad: "¿De quién era el tapado de María Julia Alsogaray al final?"

Ante la consulta, Susana respondió con cierta incertidumbre: "Yo tengo una confusión. Estábamos las dos, Graciela (Borges) y yo. Hicimos una foto cada una. El mío no sé si era beige o era un zorro plateado".

Acto seguido, Marley comentó: "Se hizo con dos tapados María Julia". A lo que Susana agregó: "Claro, estaba haciendo una foto, yo bajé y el fotógrafo me dijo '¿me prestás el tapado para que haga otra foto?'. Yo dije 'sí, bárbaro' y se lo di".

La conversación tomó un giro inesperado cuando Susana recordó una intervención de Graciela: "Y Graciela le dijo 'no te lo abras...'". Marley, confundido, interrumpió: "¿Graciela Alfano?". A lo que Susana corrigió con firmeza: "¡Graciela Borges! No estaba la otra".

Intrigado, Marley preguntó: "¿Y por qué dijo que estaba?". La respuesta de Susana fue tajante: "No sé por qué. Pero no me importa".

La tensión aumentó cuando la conductora se refirió al conflicto por el famoso tapado: "Empezó el lío antes, pero no voy a soportar que diga que el tapado es de ella porque no estaba. ¿Que lo mandó por correo? No quiero entrar en el tema".

Marley quiso saber si había habido una reconciliación con Alfano: "¿Pero se amigaron con Alfano?". "No, jamás fuimos amigas ni lo seremos", sostuvo. "Se terminó para siempre", comentó Marley. "Es que nunca empezó", disparó Susana.

Para cerrar el tema, la diva recordó una curiosa anécdota sobre la visita de Alfano a su programa: "Una vez vino. Fue una idea de Luis Cella. Dijo 'hoy es el Día del Amigo, ¿por qué no la invitamos a esta chica ya que no son amigas?'".