La picante respuesta de Carmen Barbieri a Nazarena Vélez: "Ella sigue con mucho dolor"

Pero, lejos de terminar allí el particular cruce de las dos mujeres, esta mañana Carmen Barbieri usó nuevamente la pantalla de su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) volver sobre el tema. "Nazarena sigue con mucho dolor" deslizó la conductora tras ver el descargo de la angelita, al tiempo que remarcó que afortunadamente "Ahora le están pasando cosas lindas".

Nazarena Vélez en LAM .jpg

"No me tiene que perdonar y yo tampoco tengo que perdonarle nada a ella, sí quizás entendernos" aseguró Barbieri en referencia a los dichos de Nazarena Vélez. Y volvió sobre sus palabras, para reconocer que deberían perdonarse "Quizás sólo las palabras que hirieron".

Y en tren de responder otros los fuertes dichos de la mamá de Barbie Vélez, la conductora de Mañanísima coincidió "Es cierto que nunca fuimos amigas", pero remarcó que sí fueron "muy buenas compañeras". Y admitió sincera: "De las cosas fuertes que dije me arrepiento y pido disculpas. Nada más. La respeto y le deseo lo mejor".

En tanto, y como para cerrar el tema, Barbieri le mandó un picante mensaje a Nazarena Vélez sobre su posible visita al programa de Ángel de Brito, donde se desempeña como angelita: "Que se quede tranquila, que cuando vaya a LAM no la voy a saludar así se queda tranquila".

Carmen Barbieri .jpg

Nazarena Vélez reaccionó ante la invitación de Carmen Barbieri: "No necesitamos esta charla"

Cuando inesperadamente Carmen Barbieri habló desde Mañanísima (Ciudad Magazine) de sus ganas de tener una charla con Nazarena Vélez, tras referirse al embarazo de su hija Barbie, ex novia de Fede Bal, quienes terminaron de la peor manera con denuncias cruzadas, la actriz y productora le respondió tajante desde LAM.

“Le creí mucho todo lo que dijo”, comenzó asegurando Nazarena tras ver el tape de la capo cómica desde el ciclo de América TV. Pero inmediatamente afirmó “No me interesa tener una charla con Carmen”. Y sumó: “No fuimos nunca amigas, no tenemos nada para hablar. Está bien. Yo ya la perdoné a ella y a su hijo”.

Nazarena Vélez -No tengo nada que charlar con Carmen Barbieri - captura LAM.jpg

“Ya los perdoné. Me di cuenta cuando Federico tuvo cáncer porque no le deseé el mal, de verdad. Dije '¡Uy, que m….!', te lo juro por Dios. Y ahí me di cuenta de que lo había perdonado”, confió Nazarena Vélez , aunque admitió que nunca pasó por su cabeza llamarlo porque “no es falsa”.

“Tampoco te voy a decir que rezaba todas las noches porque sería mentira”, se sinceró la angelita pero recordó que Fede fue “un amor muy importante para Barbie”.

Los motivos por los que a Nazarena Vélez no le interesa retomar contacto con Carmen Barbieri

“Carmen fue muy cruel por defender a su hijo... Dijo que Barbie quería que Federico termine como Fabián (Rodríguez)”, recordó Vélez, en referencia a su ex marido, que se quitó la vida en 2014 tras una profunda depresión por causa económicas.

“No necesitamos esta charla. Está bien. Nunca fuimos amigas y no la necesito en mi vida, y ella tampoco me necesita en la suya”, repitió Nazarena, si bien aseguró que si se cruza Carmen Barbieri la saludaría.

Embed

“Yo sé que ella lo hizo para defender a su hijo, y ella es una mamá”, remarcó una vez más Nazarena refiriéndose a Barbieri y lo difícil que es para una mamá "cuando te tocan a un hijo".

“Es enloquecedor por momentos. Yo pensaba que, si me lo encontraba a él (Fede Bal), podría hacerle algo. Yo tenía mucho odio, y gracias a Dios pude salir de ahí” dio por terminado el tema disparando, ante el comentario de Pia Shaw sobre la chance de charlar para cerrar un capítulo, “que se queden con el capítulo sin cerrar”.