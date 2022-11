Carmen Barbieri, muy enojada con Flor Vigna: "Es poco profesional"

Carmen Barbieri Flor Vigna - captura Mañanísima.jpg

Si bien en un primer momento Carmen Barbieri justificó a la novel cantante deslizando “Aseguró que iba a venir, algo le pasó”, Berardi insistió “Dice hace como un año y medio que va a venir y todas las semanas le escribo y me mete una excusa”.

Fue allí cuando Carmen, tras analizar en voz alta “Tal vez no quiere. Muchos artistas se acuestan tarde o se levantan muy tarde. Venir acá es un sacrificio... A veces es tan temprano que no vienen. Tenés que levantarte muy temprano para arreglarte” , cayó en la cuenta y concluyó que “Ella va a todos lados, menos acá porque es cable”.

Embed

El aviso de Carmen Barbieri a Flor Vigna

Frente a este debate de producción, pero al aire, Pampito sentenció “Lo entiendo, pero si te comprometés con una entrevista, la tenés que ir a hacer. Es poco profesional. No importa si es cable, si es aire, hoy la televisión es todo lo mismo. Es antiguo eso de cable y aire”.

Pampitao Vigna captura Mañanísima.jpg

“La última excusa fue espectacular. Me manda con el prensa para que el prensa me diga que no, como ya me lo hizo otra vez. Entonces me bicicletea y pierdo tiempo, porque mi tiempo también vale”, agregó Estefi visiblemente molesta con el divismo de Flor Vigna.

Estefi Berardi Flor Vigna - captura Mañanísima.jpg

Así, después de que Pampito le dijese a la influencer que estaba quedando mal con Carmen Barbieri, que es una figura del ambiente, la mamá de Fede Bal lo corrigió apuntando que queda mal con ella misma. "Ella tiene un nombre, pero es volver a empezar, todos los días hay que seguir... hacerte un piso", opinó.

Y ya para concluir con el tema, la conductora de Mañanísima sentenció clara y concisa: “No estamos enojadas, eh. Pero no la invitemos más porque no quiere venir, hay muchos que están tachados”.