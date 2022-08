La picante respuesta de Catherine Fulop sobre su "amistad" con Gabriela Sabatini, su cuñada 

Y añadió: “Ella vive afuera y nuestra relación nunca pasó por las redes sociales. De hecho, yo la había dejado de seguir, que por ahí capaz que vino la cosa -supuso- porque nosotros no subimos nada de ella, ni ella de nosotros. Si chequeás su Instagram, vas a ver que su familia no pasa por ahí”.

Embed

“Siempre tuvimos una relación muy tranqui, así que no sé qué es lo que les sorprende. “Oriana estuvo cuatro años viviendo en Italia, yo no la fui a ver y no por eso la quiero menos”, argumentó la venezolana.

Y amplió: “La verdad es que Gaby y yo siempre tuvimos la relación más linda, lo que pasa es que yo he estado en este último tiempo demasiado ocupada en la enfermedad de mi suegro, después de mi suegra, y después en salir adelante de mis propios temas".

“Y capaz que en todo esto Gaby no formaba parte de mi familia pequeña: Ova, y mis dos hijas. Gaby, al vivir alejada… Yo nunca fui íntima amiga de ella, tampoco. Vamos a trotar, vamos a hacer esto, ella siempre me tomó en cuenta”, siguió Catherine Fulop.

Y consultada por el cronista si se escribían con la ex tenista, ella admitió: “Poco y nada, pero siempre fue a08:16 24/8/2022sí, nunca fui íntima amiga de ella. Yo nunca vi a mi cuñada que llegara acá y me llamara ‘Hola Cathy, estoy acá’. A mí me gusta la relación que tengo con ella y la amo porque nos amamos".

catherine fulop 1.jpg

Cómo nació el rumor de distancia entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini

Hace unas semanas, la venezolana Catherine Fulop se vio envuelta en una supuesta polémica familiar cuando se detectó desde las redes que no se seguía con Gabriela Sabatini, hermana de Ova Sabatini, en Instagram.

Y esto tomó aún más trascendencia cuando a Ángel de Brito le preguntaron a través de sus historias de Instagram qué había pasado entre ambas y él respondió contundente "bolonqui", deslizando que estaría todo mal entre las dos.