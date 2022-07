Catherine Fulop aclaró cómo está su vínculo con Gabriela Sabatini ante rumores de distancia

Y esto tomó aún más trascendencia cuando a Ángel de Brito le preguntaron a través de sus historias de Instagram qué había pasado entre ambas y él respondió contundente "bolonqui", deslizando que estaría todo mal entre las dos.

angel de brito.jpg

Lo cierto es que consultada por este tema por el medio Teleshow, la madre de Oriana y Tiziana aclaró que ni se había dado cuenta que no seguía a la destacada ex tenista.

"¡Ni me di cuenta de que no la seguía! Ya la estoy siguiendo de vuelta...", expresó Catherine Fulop sorprendida y dejando en claro que está todo bien con Gaby.

Catherine y Ova se casaron en 1998 y son una de las parejas con más años juntos del ambiente artístico.

catherine fulop.jpg

El llanto de Catherine Fulop al irse de Masterchef Celebrity

En una definición mano a mano con Tomás Fonzi, Catherine Fulop -luego de que sus platos tuvieran gran repercusión- quedó eliminada de Masterchef Celebrity, Telefe, y se despidió del reality entre lágrimas.

Los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui destacaron la alegría que aportó la venezolana durante sus semanas en el ciclo gastronómico.

"No nos conocíamos y me diste un abrazo. Me di cuenta que eras una persona increíble. A partir de ahí cada cosa que hiciste me emocionó. Conectar con tus raíces y país me emocionó. Te pongo en la lista de personajes de Masterchef que no voy a olvidar nunca", explicó movilizado Martitegui.

“A ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros", le dijo Catherine Fulop a los tres jurados tras escuchar sus elogios. Y siguió entre lágrimas: “Me divertí un montón, aprendí, y me encantó la rigurosidad de cada uno de ustedes. Después agradecí que me exigían".

"Lloro, pero de emoción de haber venido a un maravilloso programa en el que ustedes hacen un esfuerzo increíble junto a esta belleza de gente, que desde casa no se ve”, finalizó Fulop.