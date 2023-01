La polémica declaración de la mamá de L-Gante sobre una ex de su hijo: "Fue cosa de una noche"

"De todas esas, hay una que nada que ver", expresó Claudia, al escuchar la lista de mujeres vinculadas a L-Gante. "¿Anto Pane?", indagó Marcela Tauro. "Buscaba prensa. Fue algo muy rápido, cosa de una noche", agregó la mamá del artista.

Anto Pane y el intérprete de "Perrito malvado", entre otros hits, se conocieron en un boliche, donde estuvieron a los besos. Las fotos del encuentro no tardaron en viralizarse en las redes. Después de ese encuentro, la chica en cuestión aseguró que pasó una noche de pasión con el cantante.

Más allá de los rumores de amorío, Valenzuela remarcó que hay una sola cosa que le preocupa del presente sentimental de L-Gante. "Lo único que me gusta es que mi hijo esté bien", sentenció.

La reacción de L-Gante cuando le preguntaron si está en pareja

En un reciente posteo en Instagram, L-Gante habló sobre su situación sentimental. En los últimos días, el referente de la cumbia 420 se mostró muy acaramelado con la influencer Mica Pride.

"¿Estás en pareja?", le preguntaron. La respuesta del artista fue tajante. "No", contestó y subió una foto muy divertida, con los ojos enormes, que hizo con un filtro de dicha red social.

La respuesta de L-Gante llama la atención porque, hace unos días, se mostró semidesnudo, en la cama con Mica Pride. Según contaron en Mañanísima (Ciudad Magazine), se conocieron en un boliche "y decidieron pasar la noche juntos en un hotel alojamiento".

La ex del cantante, Tamara Báez, sorprendió con sus declaraciones sobre la mujer en cuestión. "No la conozco. Me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”, fueron los dichos de la mamá de Jamaica, la hija que tienen en común.