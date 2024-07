Las impactantes declaraciones de Marina Calabró a un mes de su separación de Rolando Barbano

Y se sinceró sobre lo ocurrido con su ex pareja en los Premios Martín Fierro de Radio: “Uno hace un montón de autocrítica sobre el episodio puntual del Martín Fierro y sobre otras cosas. Es respetable que no somos todos iguales, no sentimos todos lo mismo y no tenemos la obligación de expresarnos de la misma manera".

Consultada sobre si existe la posibilidad de una reconciliación con Barbano, Marina Calabró fue contundente: "No es algo que esté sobre la mesa o esté trabajando ni haya habido algún tipo de acercamiento. Las cosas se dieron así y el tiempo hará lo suyo".

En cuanto a algunas declaraciones públicas de su hermana Iliana Calabró que generó algún cortocircuito entre las dos, la periodista admitió: "Cuando las papas queman, Iliana está. Sigo diciendo que lo de PH no estuvo bueno, que el móvil de Intrusos fue delator. Pero más allá de eso, pobre se liga todos mis enojos ella y por otra parte hay gente que se la lleva de arriba. Ilianita, perdón hermana".

“Me da un poco de odio lo del aprendizaje, porque ¿a qué costo? Hubiera preferido no aprender. Pero es la que me toca. A mí me podrán acusar de cualquier cosa, menos de no dar batalla”, cerró Marina Calabró.

La profunda reflexión de Marina Calabró sobre las separaciones tras su ruptura con Rolando Barbano

En su programa radial de El Observador, FM 107.9, la periodista Marina Calabró hizo una profunda reflexión tras su separación de Rolando Barbano.

La conductora nombró al autor Bernardo Stamateas y señaló: “Estoy re autoayuda... Hay muchos libros de Bernardo Stamateas que ayudan y están buenos. Resultados extraordinarios es un gran libro de Bernardo que es superación y fracasos exitosos”.

Y remarcó una de las ideas del escritor: "¿Sabés qué dicen fracasos exitosos? Dice que el fracaso no está en el resultado de la acción, sino en no haber capitalizado el tránsito qué te llevó hasta el resultado no deseado, digamos”.

“Si uno puede capitalizar el tránsito hacia lo que vulgarmente llamamos ‘fracaso’, es éxito. Por eso habla de fracasos exitosos. Si vos capitalizás la experiencia, para no repetirla, para salir fortalecido, para estar mejor, para… desde elegir mejores trabajos hasta mejores relaciones, lo que fuere. Bueno, no hubo tal cosa como un fracaso o hubo un fracaso exitoso”, explicó.

Aunque la politóloga no nombró específicamente a su ex, la reflexión podría relacionarse con el vínculo que tuvo con Barbano. Cabe recordar que la relación de Calabró y Barbano tuvo varias idas y vueltas.

La expareja, que salió durante casi seis meses, había confirmado su romance en marzo de este año, pero habían comenzado a verse en octubre del 2023.