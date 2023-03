La polémica frase de Fernando Burlando al hablar de la denuncia contra Jey Mammon

Este jueves en Intrusos (América TV) pasaron al aire un fragmento de una entrevista que le hicieron al letrado en Telenueve. En ese reportaje, Burlando lanzó declaraciones que despertó polémica.

"En el mundo gay hay situaciones que se viven, que se ven, que todos, da la sensación, que dan vuelta la cara y no las observamos y esto no ocurre, no hay niños dando vueltas por todos lados. Entonces, me interrogan a mí como si yo fuese responsable de ese tipo de situaciones, cunado realmente ustedes son más responsables que yo", fueron los dichos del abogado.

Flor de la V quedó sorprendida con las declaraciones de Burlando y manifestó un interrogante. "¿Quiso decir que en el mundo gay hay niños?", sentenció, desconcertada por la nota.

Fernando Burlando reveló cuál será la estrategia legal de Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto

Jey Mammon rompió el silencio luego de que se conociera la denuncia en su contra de parte de Lucas Benvenuto, que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

"Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. No quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme, que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo. Yo necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo", expresó el conductor.

En una nota con LAM (América TV), Fernando Burlando habló por primera vez del expediente, en el cual él figura como abogado del humorista.

"Hace un tiempo atrás aparece esta denuncia, que es una denuncia de un tema delicado, sensible. Nos juntamos porque yo por él tengo un gran afecto. Un gran cariño. Y nos presentamos en la Justicia", recordó.

Burlando señaló que, en esa instancia, el conductor no pudo presentar pruebas de su inocencia. "A Jey eso no le permitió demostrar el tenor de su palabra o tratar de recrear los hechos. Eso provocó todo esto: el despliegue de la opinión pública en su máxima expresión, con adeptos y gente que lo detracta", sostuvo.

Al igual que Jey, el letrado remarcó que Lucas tenía 16 años cuando conoció al humorista: "En la denuncia se habla de una edad, de 14, incluso habló de menos edad. SI vos ves el video, donde en esa denuncia refiere a una fiesta, y constatas la fecha de ese video y tenes en cuenta la edad de quien denuncia, en ese momento no tenía 14 años, tenía 16".

Por último, Burlando deslizó que el conductor quiere limpiar su nombre. "La inquietud de Jey es que se sepa la verdad. Estaría bueno hacer un juicio por la verdad, como él quiere porque niega categóricamente los hechos. Él tuvo una relación con Lucas, pero una relación en la cual había familiares que conocía ese vínculo", cerró.