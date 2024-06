La polémica respuesta de Oky a Tuli Acosta tras acusarlo de violento: "Hablar no es gratis"

Oky - captura .jpg

Al tiempo que agregó iracundo: “Porque hablar no es gratis, al menos legalmente. Pero bueno, obviamente el manager le dijo, no seas boluda, no digas Oki, no digas Octavio. Dice ‘mi novio de cuarentena, 2020 al 2021′, claramente soy yo”, recogiendo el guante tras las palabras de Acosta.

Y siguió: “Yo gente, ustedes saben, nunca menciono a mi ex, nunca, jamás, aunque eso me pudiese dar números y me pudiese dar cosas. Además, si yo me hubiera guiado por eso, probablemente no hubiera cortado con ella, hubiera seguido”.

Asimismo, aclaró: “Vamos con el perro primero, que es lo primero que quiero tocar, que es lo más importante. Nada, los perros, Tuli, son responsabilidad tuya, son tus perros. Aunque yo quiera que vivan con nosotros todos, son tus perros”.

Así como aseguró: “Si se perdieron o algo por el estilo, yo no soy el culpable”.

Las declaraciones de Tuli Acosta sobre su relación con Oky que tanto enojaron al streamer

Horas antes del furioso descargo de Oky, su ex Tuli Acosta se había quebrado al hablar de los episodios violentos y machistas que había vivido con una ex pareja, en el programa Sería increíble en Olga.

"Me pasó que me entregué mucho emocionalmente y, al haberme aislado de las personas que me tenían a tierra, me empecé a creer todo lo que me decía. Yo sentía que estaba siendo full sincera, transparente y, de repente, tener ese feedback es como 'ah, soy esto'”, deslizó Tuli sin mencionarlo puntualmente a Oky con nombre y apellido.

Al tiempo que sumó angustiada: “Y, me pasó después que me pasó de tener la pérdida del ser más cercano que tenía que era mi perrita, que fue un día que yo me peleé y me fui de la casa y volví y había desaparecido".

Por último, la bailarina recordó: "Y, supuestamente, se fue y era un chihuahua que son miedosos, no se van a ningún lado y esa fue la salida que yo tuve que dije 'me voy de esta casa'. Nunca supe qué pasó con mi perrita".