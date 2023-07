La postura de Marcelo Tinelli tras la información de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara: "Hay límites"

Pese al silencio de la pareja de Mauro Icardi, el viernes en su programa de radio, Jorge Lanata aventuró un diagnostico, respaldándose en fuentes cercanas a ella y a un especialista. "Tienen leucemia", afirmó el conductor de Lanata Sin Filtro.

Este lunes en Intrusos (América TV) debatieron sobre la información que brindó el periodista de El Trece. Marcelo Tinelli vistió el programa de Flor de la V y sentó su postura al respecto. "Hay límites con la salud", remarcó y explicó su posición con una historia en primera persona.

"Mi mamá se enteró antes de morir que tenía una enfermedad bastante complicada, que era una esquizofrenia, a través de una tapa de noticias. Yo hice juicio, en ese momento, porque sentí que con la enfermedad no se debe joder. Hay un límite ahí, me parece", sostuvo.

"En casa se compraba el Diario de la Nación y en ese momento viene ella con la tapa y la tapa era algo así como el éxito de Tinelli, el padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia. Bueno, me emociona porque viene mi mamá y me dice, ¿yo tengo esquizofrenia? No, nada que ver. No sabía qué decirle", añadió.

Finalmente, Marcelo Tinelli indicó que pensó que Lanata iba a disculparse por la información que dio en su programa de radio, pero eso no ocurrió. "Ayer lo que escuchaba Jorge, al que respeto como periodista, pero no estoy para nada de acuerdo. Cuando él dice empatizas más con la persona que tiene eso, pero no me puedo olvidar de los cinco hijos de Wanda. ¿Y los chicos no sabían?", concluyó.

El nuevo y fuerte dato que contó Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara

El viernes, Jorge Lanata confirmó en su programa en Radio Mitre, Lanata, sin filtro, cuál es el diagnostico que recibió Wanda Nara en el Sanatorio Otamendi luego de realizarse una batería de estudios.

"Tiene leucemia", afirmó el conductor y precisó que chequeó la información con fuentes médicas y personas del entorno de la mediática.

El domingo, en Periodismo para todos, Jorge Lanata ratificó lo que contó al aire en Radio Mitre y se defendió de las críticas.

“El viernes dije al aire en la radio que Wanda Nara tenía leucemia. Empezó después una andanada de críticas por parte del periodismo de espectáculos y yo quería decir un par de cosas por esto. Lo primero que quiero decir es frío y profesional: yo chequee la noticia antes de darla, punto. Era cierta”, arrancó diciendo.

“Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema, preguntar, por ejemplo, cuál fue el daño que produje. Me encantaría que alguien lo explique porque ¿saben qué? Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen”, indicó el conductor.

"Darlo a conocer no es denunciarlas. Al contrario, lo que la noticia puede hacer es generar empatía. Lo que más me llamó la atención fueron todos lo que se golpearon el pecho y hablo de cierto periodismo de espectáculo que reaccionó indignado, hablando de ética y es terrible, son los mismos periodistas que... hablan de infidelidades de una pareja que tienen hijos menores... o que exponen ... a hijos desequilibrados a denunciar a sus padres", agregó.

Por último, Lanata apuntó contra el periodismo de espectáculos. "No espero moral de la televisión, tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas... gente que ni si quiere considero periodistas, porque no lo son me hablan de ética profesional, por favor mírense al espejo, vean los programas que hacen... Yo no me siento más que nadie, pero ellos me apuntan con el dedo. Yo el viernes di una información sensible al aire. Para mí ahí se terminó la historia. Lamento lo que le pasa a Wanda, espero que pronto se reponga. Lo que no creo es que algunos panelistas de espectáculos se puedan curar con la misma rapidez", finalizó.