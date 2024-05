La pregunta insólita que hizo Zoe en Gran Hermano sobre el mundo laboral: "¿Qué es un...?"

Hace unos días, con la inocencia que la caracteriza, Zoe generó un momento muy divertido en la casa de Gran Hermano. "Cuando cobre el aguinaldo....", lanzó Mauro D' Alessio en una charla en el jardín. "¿Qué es el aguinaldo?", preguntó la joven y descolocó a todos sus compañeros.

Los más veteranos del juego le explicaron algunos conceptos básicos del mundo laboral, qué es el aguinaldo y la diferencia entre contratación en relación de dependencia y autónomo.

Un ex participante de Gran Hermano reveló cómo lograba la producción manipular el juego

Gran Hermano es un formato que despierta amor y odio en el público. Hay quienes sigue cada minuto del programa y aquellos que piensan que no tienen nada interesante para ofrecer. Algunas personas piensan que está todo orquestado y nada es azaroso.

En el piso de Intrusos (América TV), el ex jugador Emanuel Di Giogia hizo referencia a esa cuestión: "Todo el mundo, cuando me ve, me dice: 'Ema, decime algo, ¿Gran Hermano está arreglado? Yo les digo: 'No está arreglado, está editando'".

"A vos te dicen que estás las 24 horas. Sí, están 24 horas, pero está pasando algo en una parte de la casa y te muestran la pileta", agregó,

Emma denunció que la producción cuenta con la posibilidad de bajar o subir a un participante. "Por medio de la edición, yo puedo hacer quedar bien o mal a alguien", advirtió el ex Gran Hermano.

El ex integrante del famoso reality remarcó que la edición puede ser crucial para un jugador. "Mi juego no lo muestran y al de él (por Esteban Morais, su ex compañero) sí lo muestran. "Él es un crack y a mí me gustan en la reposera", sentenció.