La preocupación de la mamá de Tomás Holder por el nuevo ataque de pánico de su hijo: "No quiere que..."

En otra parte de la entrevista, Pampito opinó: "Lamentablemente, y con mucho respeto lo digo, el problema no es el programa, que lo hagan esperar, o las cosas que le diga el jurado... Es un programa de televisión, ellos no tienen porqué saber cómo manejar a una persona que no la está pasando bien psicológica y psiquiátricamente. ¿Ustedes están pensando en que él se retire del certamen? Porque no le está haciendo bien".

"No. Lo que estoy pensando es no ir yo. Yo noté que él llega bien al programa. Después de 15 días de no verlo, lo vi más delgado y me llamó la atención. Ayer hicieron la previa del estríper y la bailarina. Yo no quería hacer el juego de la podóloga", detalló la mamá de Holder.

Más adelante, Karina Iavícoli intervino y explicó qué es un ataque de pánico: "Es una angustia contenida en el pecho. Necesita un tratamiento. Es ansiedad, pero tiene que ver con la angustia".

Guido Záffora, en tanto, dijo: "Yo he hablado con él hace poco y sé que estás muy pendiente de él, más allá de la distancia. ¿No se lo puede ayudar para que acá en Buenos Aires haga un tratamiento? Que esté contenido, porque a mí me da pena verlo así".

"Hay un montón de gente que lo quiere ayudar pero él no quiere tomar cartas en el asunto. Él lo que no quiere es ser medicado, me dice 'yo no voy a ser una persona medicada'", reveló Gisela. Ahí, la conductora Flor de la V le respondió: "Eso no lo puede decidir él, eso lo tiene que decir un profesional".

La mamá de Tomás Holder se quebró al hablar del ataque de pánico que sufrió su hijo

Luego del ataque de pánico que sufrió Tomás Holder ayer por la noche en medio de la pista del Bailando 2023 (América), su mamá, Gisela Gordillo habló en una nota con Intrusos (América) y se mostró muy angustiada por la salud mental de su hijo.

"Estoy mal, no volví a ver las imágenes y ahora verlo me pone mal. El ayer se fue al programa y me dijo 'tengo fiebre mamá', y yo le dije 'no, tal vez estés ansioso, tomate un paracetamol'. Pero después yo estaba mirando la tele y veo que se había descompuesto, pero yo no sabía a quien escribirle", comenzó contando su mamá entre lágrimas.

"Mis nenes más chiquitos siempre se van a dormir a las 22 porque van a la escuela a la mañana. Pero ayer les digo 'vamos a mirar a Tomi que hoy está en vivo'. Yo estaba mirando como todo el mundo, y cuando veo que estaba llorando en la cochera, yo lo conozco y ahí digo está con un ataque de pánico", relató.

Acto seguido, expuso con profunda tristeza un dramático episodio que vivió con su hijo más chico al ver el estado de su hermano. "El chiquitito se levanta, que mi hijo habla muy poco, y empezó a gritar, a llorar y a decir 'llama a mi hermano vamos a buscarlo'. Y yo no sabía como explicarle que estaba lejos", afirmó.

Gisela Gordillo mamá de Holder

Por otra parte, profundizó en los temas personas que traviesa Holder y que lo podrían llevar a sentirse tan agobiado. "Tomás siempre sufrió bullyng por como era, después empezó a entrenar un montón y en un muy poco tiempo se hizo conocido en Tiktok haciendo un personaje de tincho, cosa que él no es, porque venimos de una familia humilde. Pero tiene que sostener el papel de pibe millonario careta, que tampoco lo es, y no lo puede sostener más", sostuvo.

"Yo hablo todos los días con él , le digo 'anda un psiquiatra que te ayude'. Me dice 'no, porque el psiquiatra me va a medicar y yo no necesito mediación', pero tal vez si, no puede tener ataques de pánico y ansiedad", comentó preocupada.