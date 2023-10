Tomás Holder volvió al Bailando 2023 e hizo una valiente confesión tras haber sufrido ataques de pánico

El ex Gran Hermano le agradeció y expresó: “Muchas gracias, Marce…a vos, a la producción, al Chato y a la gente que se acercó de corazón. Eso fue algo muy lindo, de corazón, yo lo noté pero fueron semanas muy difíciles para mí y para mi equipo que están trabajando conmigo. Agos (Caute) y Facu me apoyaron muchísimo”.

“Estoy dando lo mejor”, destacó y también contó que está haciendo terapia "para poder mejorar la ansiedad porque es algo que cuesta”. “Sos una persona ansiosa, vos”, opinó el presentador. “Si, es algo que cuesta y cuando uno sobre piensa mucho las cosas, piensa que todo va a salir mal y mucho a futuro, y en realidad está todo en la cabeza”, admitió el participante.

“Estoy muy agradecido. La verdad es que todos los días me levanto y le agradezco a Dios por el trabajo que me da, por la familia que tengo, por mis amigos, por la gente que me apoya y me quiere de verdad y un mensaje para los que padecen de verdad la ansiedad, quiero que sepan que no están solos, siempre tienen que hablar las cosas. Eso es lo mejor…no quedarse callados porque de a poquito se puede”, remarcó Holder.

Gran Hermano y la salud mental: los participantes que se vieron afectados

En las últimas horas los ex Gran Hermano 2022 Tomás Holder y Maximiliano Guidici generaron una inmensa preocupación no sólo entre sus familiares, sino también entre los muchos seguidores del polémico reality por las consecuencias psicológicas que arrastran, al igual que una buena cantidad de ex participantes de años anteriores.

Lo cierto es que si bien apenas duró una semana en el juego, la vida de Tomás Holder cambió radicalmente, donde la exposición y la presión se multiplicaron por mil al punto que comenzar con ataques de pánico, que quedaron expuestos esta semana cuando debió enfrentar la instancia de eliminación en el Bailando 2023 (América TV), y la angustia y la palpitación se apoderaron de él.

En tanto, en las últimas horas el cordobés Maximiliano Guidici no sólo enfrentó una nueva ruptura con Juliana, a quien conoció en la casa televisiva, sino que tras sufrir un choque automovilístico luego habría atentado contra su vida tomando un blister entero de psicofármacos, por lo que terminó internado gracias a la intervención de su amigo Alexis Quiroga, El Cone.

Así las cosas, inevitablemente estos dos llamados de atención no hacen más que recordar que no son los primeros participantes del famoso reality que sufren consecuencias psicológicas tras su paso por la casa más famosa de la televisión.