El fuerte descargo de Nico Vázquez tras el rumor de que será papá con Dai Fernández: "Estas cosas duelen"

"No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa) de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!", escribió el actor visiblemente enojado tanto en sus Instagram Stories como luego en su cuenta de X -ex Twitter-.

Vale señalar que desde el momento que Vázquez y Accardi anunciaron su separación en el mes de julio pasado, el rumor que vinculaba a Nico y Dai comenzó a crecer con fuerza. Claro que sorprendió por demás que cuando se creía que el actor saldría a confirmar la relación con su compañera, fue su exmujer quien declaró públicamente que había sido una infidelidad de ella la que había decantado la ruptura.

En tanto, las semanas pasaron y cuando la mediatización de la situación de los actores parecía haberse calmado, Vázquez y Fernández admitieron que su amistad se había transformado en algo más si bien dejaron en claro que por el momento la relación no tiene un título definido.

Nico Vázquez y Dai Fernández

Qué dijo Gimena Accardi sobre el romance de su ex Nico Vázquez con Dai Fernández

Ante la pregunta de Yanina Latorre, en SQP (América TV), sobre cómo se siente luego de que se confirmara el nuevo romance de su expareja Nicolás Vázquez, Gimena Accardi respondió con total franqueza: “Estoy bien. Si él está bien, yo también. De verdad le deseo lo mejor. Nunca me van a escuchar decir una palabra negativa sobre él”.

Con serenidad y sin esquivar el tema, la actriz también habló sobre Dai Fernández, la mujer que hoy acompaña al actor: “Dai es un amor, una persona encantadora y muy talentosa. Siempre tuvieron una amistad muy linda. Entiendo que cuando hay una conexión y contención, puede surgir algo más”, reconoció, haciendo referencia a la buena relación que ambos compartían tanto dentro del trabajo como fuera del escenario.

Consultada sobre cuándo pudo haber comenzado esa historia, Gimena no dudó en mostrarse transparente: “Nunca sospeché nada. Estoy convencida de que esto es algo reciente... o al menos quiero creer que es así”.

Con un tono sereno y sin rencores, la actriz remarcó el cariño y el respeto que mantiene hacia su exmarido: “Lo adoro y lo voy a querer siempre. Le deseo lo mejor, esté con Dai o con quien elija estar. Tenemos un vínculo muy lindo, todavía podemos hablar y comunicarnos sin problema”.

En el cierre de la entrevista, Gimena destacó la historia que los unió durante casi dos décadas: “Fueron 18 años hermosos, de mucho amor y felicidad. Compartí mi vida con un hombre brillante, generoso y maravilloso que me hizo muy feliz, y sé que yo también lo hice feliz”.

De esta manera, con un mensaje maduro y empático, la actriz dejó en claro que su etapa con Nicolás Vázquez terminó en buenos términos y que no guarda más que gratitud y afecto por quien fue su compañero de vida.