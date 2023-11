La profunda reflexión de Benjamín Vicuña con motivo de su cumpleaños: "Pienso en mi vida como..."

Claro que continuó optimista: “Pero más allá de todo, estoy tremendamente orgulloso de la humanidad y corazón que tiene. Personajes hermosos que volaron, antagónicos que se transformaron en secundarios, muchos figurantes y extras que no recuerdo sus nombres”.

Benjamín vicuña posteo cumpleaños.jpg

“Algunos minutos de más en escenas románticas y algunos de menos en la comedia que merezco para ser feliz y que todo sea menos grave. Una película que aún no tiene nombre pero que se pone cada vez más buena”, aseguró también en clara referencia a su vida amorosa.

“Gracias a Dios, que es un excelente guionista, puedo transitar cada pasaje con entereza y amor”, sumó a modo de agradecimiento a la vida; y reflexionó siguiendo con el paralelismo cinematográfico: “Puedo ver de qué se trata e intentar conducir las escenas a lugares mágicos y placenteros. En tránsito a un hombre digno y libre, orgulloso de su historia, en tránsito a ser mejor que ayer”.

Padre de la recordada Blanquita, Bautista, Beltrán, Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña concluyó: “Sin el arco dramático de Rocky, tenemos un arco digno de ser contado. La vida es un misterio hermoso, un misterio que abrazo”.

Benjamín Vicuña con sus hijos.jpg

Benjamín Vicuña reveló el insólito motivo por el que no quiere trabajar con sus ex

Benjamín Vicuña sorprendió a todos al revelar los motivos por los que no trabajaría con Pampita, su ex mujer. La relación del chileno y la modelo duró unos diez años, tuvieron cuatro hijos, pero se separaron en un mega escándalo, cuando el actor comenzó un affaire clandestino con la China Suárez.

Si bien eso ya lo superaron y limaron asperezas en merced de sus hijos, ellos aún prefieren no compartir el ámbito laboral. El actor explicó el motivo por el que no trabajaría ni con Pampita ni con ninguna de sus ex parejas.

Benjamín Vicuña y sus ex, Pampita y la China Suárez.jpg

“Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema”, contó a LAM.

“Por ahí uno tiene que sacrificar y decir ‘prefiero en esta no estar’ porque se desvía el tema, más allá de la incomodidad o de la comodidad o de si terminaste bien o mal”, sumó.

“Yo sé que no nos van a creer, pero lo que buscamos es que nuestro trabajo hable por nosotros. Cuando uno hace una película lo que buscamos es que se hable de la historia, lo mismo con una obra de teatro. Trabajar con un ex no ayuda mucho en ese sentido”, explicó indicando que tampoco lo haría con Suárez, con la que estuvo 5 años, tuvo dos hijos y terminó en medio de otro escándalo hace dos.